請辭民眾黨副秘書長 許甫：請支持我成為松山信義的喉舌

民眾黨副秘書長許甫。資料照。民眾黨提供。



為了備戰2026地方大選，民眾黨多名一級主管陸續依照黨內規定，在就職1年前辭職，副秘書長許甫今（12/23）天傍晚在臉書發文向中央黨部的夥伴告別，並回憶起過去數年在黨內的點點滴滴。他說，過去4年自己在中央看見國家體制的問題，未來希望能走進巷弄，靠著努力、肯拚、與民眾共感，把市民生活中的每一件大小事，都當成自己的事來解決，「未來，請幫助我成為松山信義的喉舌，讓台北的改變持續發生。」

許甫首先說，自己從新聞台播報一路誤打誤撞，一頭闖進了政治界，一待就將近4年。他表示，在民眾黨的日子並非總是光鮮亮麗，第一個月像是瞎子摸象，滿三個月時甚至萌生去意，想著是不是該打掉重練、當個逃兵？自己就是在這樣的矛盾、挫折、嘗試與成長中反覆輪迴，從 2022 年的春天，一路走過 2023、2024，來到了 2025 年底。

廣告 廣告

「這一次，終於要跟在中央黨部的夥伴們，鄭重地告別了。」許甫表示，有幸在兩任黨主席柯文哲、黃國昌身影後學習，近距離看見何謂堅持與承擔，也看著中央黨部從一個20人左右的小家庭，一路茁壯成百餘人的戰鬥團隊，然後一起扛過2022年九合一地方大選的遍地烽火，也打過 2024 那場以小博大的總統戰役。

許甫指出，過去一年民眾黨打過反罷免的行動戰，也為了能源正義在核三延役議題上衝鋒陷陣，但最令人痛心也最激昂的，莫過於那段抗議司法不公的日子，當柯文哲遭受司法不當關押，大家沒有倒下，去年9月有2萬人擠爆濟南路、怒吼著要求放人，今年初為了討公道，在自由廣場要賴清德政府出來「釘孤枝」，要當局講清楚，為何台灣的司法竟如此脆弱？

「而在我腦海中最無法抹滅的畫面，定格在 2024 年 1 月 12 日。」許甫說，當天人潮湧進凱道，不分男女老幼，相信台灣的未來即將改變，「義無反顧拚一次」不再只是口號，那一晚是大家共同創造的奇蹟，也是埋在心底永遠的火種。

許甫表示，接下來他要肩負起新任務，走向下一個戰場，爭取台北市松山區、信義區的議員提名，這是身為民眾黨一份子無可迴避的責任，也是光榮的託付。

許甫說，過去四年，他在中央看見了國家體制的問題，未來希望能走進巷弄，靠著努力、肯拚、與民眾共感，把市民生活中的每一件大小事，都當成自己的事解決。

最後，許甫強調，「理性、務實、科學」不只是高空的口號，它可以落實在生活的每一天—它可以是讓路更平、讓燈更亮、讓生活更安心的具體行動，「過去，我在中央黨部為黨宣傳；未來，請幫助我成為松山信義的喉舌，讓台北的改變持續發生。」

更多太報報導

再出怪招！藍推「憲法法庭判決可公投複決」 拚週五付委審查

布局2026選戰！許甫吳怡萱等6主管請辭 黃國昌發聲了

幕後／黃國昌的新考驗！高虹安滿血回鍋新竹市長 黨內估新勢力漸成形