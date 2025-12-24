請辭民眾黨職投入北市松信議員選戰 許甫：希望自己失業1年就好

在昨天宣布請辭黨務，並宣布參選北市松信選區的民眾黨副祕書長許甫今天（24日）受訪時說，他會在這1年時間，多多接觸選民，傾聽他們的需求，並在未來爭取他們支持，當選議員。（圖／李智為攝）

2026地方選舉，民眾黨積極布局，包含副秘書長許甫、新聞部主任吳怡萱等6名一級主管，都近日陸續宣布請辭，將投入台北市議員選戰。在昨天宣布請辭黨務，並宣布參選北市松信選區的民眾黨副祕書長許甫今天（24日）受訪時表示，希望自己失業1年就好，並在這1年時間，多多接觸選民，傾聽他們的需求，且未來有機會的話，能夠爭取選民支持，當選議員。

針對昨正式宣布請辭黨務投入2026北市議員選舉，許甫今天受訪時進一步說，自己今天是在民眾黨部服務的最後一天，即將迎來可能是踏入職場以來最長的一段失業時間，他說希望自己失業1年就好，也希望明年這個時候已經找到新工作。

廣告 廣告

面對媒體提問對於松山信義選戰有何布局規劃？許甫表示，他想投入基層、尤其是議員選舉，本來就需要破釜沉舟的決心，因為他覺得要服務民眾，本來就應該全心全意。

許甫提到，參選市議員對他來說，去做、去服務，是比較重要的決定，他認為應該要把時間留給松山信義的選區選民。他希望在這1年的時間，多多接觸選民，傾聽他們的需求，且未來有機會的話，能夠爭取他們的支持，當選議員。

至於其他黨內一級主管，若要參選是否都會在這段期間一起辭職參選？許府回應，黨中央規定其實很明確，有要參與選舉的中央黨部副主任以上的幹部，要在12月25日前提出辭職。



回到原文

更多鏡報報導

備戰明年地方議員選舉 民眾黨許甫、吳怡萱等6名一級主管將請辭

黃國昌率團赴日欲見「親台派大咖」全遭拒？許甫：對日非常冒犯失禮

盤點2026有望「藍白合」縣市 新竹、嘉義、宜蘭成關鍵戰場