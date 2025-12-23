請辭民眾黨黨職 許甫宣布參選：支持我成為松山信義的喉舌

民眾黨副祕書長許甫今日宣布請辭黨職，並投入松山信義市議員選舉。（翻攝自臉書@許甫）

2026年九合一選舉布局開跑，各黨候選人陸續宣布參戰！民眾黨副祕書長許甫今日宣布請辭黨職，並投入松山信義市議員選舉。

許甫今（23日）於臉書指出，歷經近4年高強度的政治歷練後，將正式告別中央黨部，投入地方政治服務。他回顧，2022年加入民眾黨，從最初的摸索及挫折，到逐步在政黨運作與選戰中成長，參與2022年九合一地方大選及2024年總統大選等重要戰役，親眼見證黨務從約20人的小團體，發展至百餘人的組織。他強調這段歷程是一場深刻的志正洗禮，也讓他近距離學習到堅持與承擔的意義。

廣告 廣告

許甫接著表示，4年來最難忘的並非會議室內的政策討論，而是站在第一線與民眾同行的時刻，諸如全台巡迴的「廟口開講」、大型集會與政策倡議行動。他提及，從能源正義、反罷免行動，到抗議司法不公的街頭運動，黨內夥伴始終與支持者站在一起，尤其是前主席柯文哲遭羈押期間，短時間內號召數萬人走上街頭，成為他政治生涯中最沉痛也最激昂的記憶之一。

許甫強調，此次角色轉換「不是離開，而是紮根」，故他正式宣布，將爭取民眾黨提名，參選台北市松山區、信義區市議員。他表示，過去4年在中央層級看見制度問題，未來希望走進基層巷弄，將市民生活中的大小事視為自己的責任，實踐「理性、務實、科學」的政治理念，落實在道路安全、公共建設與生活品質上。他也呼籲支持者給予力量，讓台北的改變持續向前。

更多鏡週刊報導

日航舊金山飛成田遇亂流 空服員重摔腳骨折！運安會要查了

不明人士恐嚇桃機、機捷放炸彈 航警局：已加派警力戒備

雙城論壇當日來回 蔣萬安坐鎮台北：確保大型活動維安到位