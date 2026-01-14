請辭獲准！藍文傳會副主委林益諄痛毆記者、罵哭孕婦 相關爭議一次看

記者詹宜庭／台北報導

國民黨文傳會副主委林益諄被爆動手痛毆一名攝影記者，甚至對黨工拍桌飆罵。（圖／翻攝自林益諄臉書）

國民黨文傳會副主委、前基隆市議長宋瑋莉的兒子林益諄今（14日）遭爆出痛毆攝影記者，甚至在要求黨工成立網軍遭拒後，拍桌飆罵，驚嚇到懷孕的女性同仁，國民黨證實，林益諄日前已主動請辭，並獲准離職。林益諄在接任副主委前，以「愛立刻思」為名經營自媒體，並曾在個人粉專上發布影片「Lion Up」，不過該歌曲影片中的國旗圖案少了光芒、卻多了太陽，加上內容出現簡體字，引發不少爭議。

林益諄日前在高雄舉行的黨慶現場，因手持自拍棒衝到第一排拍攝，遭現場媒體攝影三度斥責提醒擋到鏡頭，林竟上前用手臂勾住該名攝影記者的肩膀，雙方爆發肢體衝突，甚至驚動立法院長韓國瑜的幕僚出面協調解決。不僅如此，林益諄還被爆曾要求新媒體黨工成立網軍帳號，每人要開設高達20個，但黨工認為新媒體工作應以拍攝、剪輯影片為主，因此不願配合，引發林益諄當場情緒失控，在辦公室怒吼、拍桌、摔東西，導致一位孕期女同仁驚恐落淚。該名同仁緊急傳訊給外部黨工求助，經通報主席辦公室後，鄭麗文即時介入，指示林益諄暫時待在家中，不必進入辦公室工作。

據了解，林益諄在接任國民黨職務前，是一名獨立自媒體創作者。去年11月，他曾在個人粉專上發布歌曲影片「Lion Up」。不過，影片中的中華民國國旗卻出現錯誤，不僅青天白日少了兩道光芒，紅地上還多了兩顆太陽，字幕也出現簡體字，內容備受爭議。而林益諄母親、前基隆市議長宋瑋莉爭議也不少，她曾在2024年山陀兒颱風侵襲基隆期間因P圖偽造勘災照片被抓包。

