請辭發言人獲准 戴瑋姍笑喊「解封了」：盼蘇巧慧當選新北市長

即時中心／顏一軒、謝宛錚報導

新北市議員戴瑋姍、卓冠廷請辭民進黨發言人獲准，身兼黨主席的總統賴清德今（3）日宣布由綠委李坤城回任黨發言人。對此，戴瑋姍表示，在兩年多的任期內，她與卓冠廷都在黨中央積極宣傳各項政策與政績，請辭發言人後就算是「解封了」，可以全台進行輔選，希望民進黨2026可以打下好成績，綠委蘇巧慧順利當選新北市長。





戴瑋姍表示，真的非常謝謝各位媒體給他們指教，這兩年多來真的是謝謝大家幫忙，她跟冠廷在黨中央都很積極宣傳各項政策跟政績，希望在未來的政壇上面，大家都能攜手合作，因為台灣只有一個，團結力量大，希望未來的紛爭可以變得更少。

她強調，「我們不管在哪個崗位上，都持續為台灣來努力，就如同今天賴主席送我們的外套一樣，TEAM TAIWAN，大家是一體的，希望大家都可以一起為台灣付出努力」。

戴瑋姍說，這幾年的學習，對自我的個人成長非常多，也希望未來繼續服務媒體朋友，更重要的是回到地方不只是勤懇耕耘選區，而是新北市長選舉希望蘇巧慧順利當選，改變新北的氣象，「更重要的是我跟冠廷『解封了』，可以全台灣都來進行輔選，希望民進黨2026年可以打下好成績，不管在哪裡，我們都全力以赴」。

她也重申，「服務持續」是她一貫的決策與目標，板橋的鄉親都非常支持她，也希望她在地方服務，「所以這件事情我們一直都沒改變，就是全力為地方衝刺」。





