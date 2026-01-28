請辭監察院長！陳菊最新病況 高醫：復健穩定持續進步

總統府今（28）日發布總統令，監察院長陳菊已正式請辭監察院長及監察委員職務，並同步卸下國家人權委員會主任委員一職，總統依法予以免職，將於2月1日起生效。外界關注陳菊的健康狀況，高醫表示，在醫療團隊妥善照護下，目前整體復健狀況穩定且持續進步中。

陳菊請辭監察院長。（資料照／中天新聞）

現年74歲的陳菊於2024年底因重感冒前往高醫就診，經例行性健康檢查發現右腎有約3.5公分腫瘤，隨即進行手術切除。術後原準備出院前夕，卻出現右下肢無力情形，經檢查確認為左側腦血管阻塞，屬第二次中風，院方把握黃金時間緊急手術，並安排後續住院治療與復健，請假休養至今。針對外界關切其病況與復健進度，高醫重申，相關醫療資訊涉及病人隱私，且未獲家屬授權，院方不便對外說明。

陳菊前幕僚、高雄市議員黃彥毓表示，其實陳菊已經多次向賴清德總統表達辭職之意，只是賴清德可能有其考量，所以才在此時准辭，絕對並非外界揣測的身體臨時出狀況所致。據他了解，陳菊的身體狀況都朝好的方向持續進步中，他認為辭職不是壞事，反而可以好好養病，期望她能早日康復。

高雄市議員簡煥宗透露，陳菊當時身體有狀況時，就有請辭的念頭，想離開那個位置，對於她請辭獲准表示「這樣很好啊！可以好好靜養」，而事實上她也每個月將薪水繳回去，如今正式請辭也可避免外界對她再三質疑。

高醫回應陳菊最新病況。（資料照／中天新聞）

綠營人士表示，據了解，陳菊退休的規畫並非一時之間決定，而是已經規畫一段時間，只差在時間點的問題，畢竟多次中風復健之路漫長，退休必定是考慮選項之一，推測陳菊選在此時請辭，是不想造成太多社會紛擾，甚至與選舉有相關連結，所以才在民進黨縣市首長初選結束後辭職。

側面了解，陳菊住院期間，一度礙於顏面，不想生病的狀況被外人看見，因此婉拒家人以外的政壇人士探望，除了賴清德總統、副總統蕭美琴、前總統蔡英文之外，幾乎沒有政治人物探視，後來獲陳菊首肯後，昔日幕僚、子弟兵才陸續前往探視。據透露，陳菊氣色不錯，「身體狀況看起來很ok」，不少友人、後輩會前往探視、陪她說說話。

監察院。（資料照／中天新聞）

親菊人士為她抱屈，陳菊之前一直被攻擊戀棧、霸占監察院長位置不辭，心情多少受到影響，這對生病的人不太好，推估之前就有規畫，而非一時起心動念。監察院去年9月曾說明，陳菊請假均依「公務人員請假規則」等相關規定辦理，請假期間自願放棄支領每月薪資，月初即繳入國庫。外傳陳菊住院治療已超過1年，原預計今年春節前出院、年後恢復上班，當時高雄市長陳其邁受訪表示，陳菊身體恢復狀況「非常好」，但是否回歸工作「毫無所悉」。

