請辭監察院長！陳菊病假468萬薪資全繳國庫

▲總統府昨（28）日發布總統令，監察院長兼國家人權委員會主任委員陳菊已請辭，並將於下月1日生效。（圖／資料照片）

[NOWnews今日新聞] 總統府昨（28）日發布總統令，監察院長兼國家人權委員會主任委員陳菊已請辭，並將於下月1日生效。陳菊因病告假已逾1年，期間曾多次請辭未獲准，不過月薪均繳回國庫，金額達468萬餘元。

陳菊因病告假超過1年，職務長期由監察院副院長李鴻鈞代理，外界也關心她每月36萬元的薪資動向。據《ETtoday新聞雲》報導，陳菊自2025年起至今年1月的薪資均主動放棄，合計13個月，於每月初全數繳回國庫，以每月約36萬元薪資計算，總金額約468萬元。

今年75歲的陳菊原因流感住院，卻在檢查時發現右腎長了腫瘤，切除後準備出院，卻又突然出現中風，並持續進行復健。高雄醫學大學附設醫昨日也說明陳菊最新病況：「監察院陳菊院長在高醫醫療團隊妥善照護下，目前整體復健狀況穩定且持續進步中，感謝社會各界的溫暖關心與祝福。」

