請辭綠組織部主任！張志豪再戰中和議員選戰

▲張志豪昨天向賴清德請辭。（圖／張志豪臉書）

[NOWnews今日新聞] 2026選舉逼近，民進黨組織部主任張志豪昨（26）日正式向黨主席賴清德請辭，將重回選區，投入新北市中和選區議員選舉。張志豪表示，他已從「賴清德幹訓班」結業，他將用他的專業和歷練貢獻家鄉，中央地方聯手拚建設、增福利。

「從賴清德幹訓班結業：深耕基層、推動進步、信賴台灣！」張志豪表示，昨天已當面向賴清德請辭，感謝總統這三年來的提攜栽培與照顧。

張志豪說，歷經一年總統大選新聞部主任兼發言人及組織部主任兩年的歷練，就好像20年前服役時的士官幹訓班進階再訓練一樣，再一次接受磨練精進，也吸取更多經驗和養份，從「賴清德幹訓班」結業，是一份責任也是榮耀。

張志豪說，從今天起，他將帶著總統的祝福和鼓勵，繼續用他的專業和歷練貢獻家鄉，中央地方聯手拚建設、增福利。

張志豪說，身為一個從小在這裡成長生活的中和人，他和許多朋友一樣，對這座城市有著愛和使命，每一天都生活在一起，張志豪不曾離開，他一直都在，「2026誠摯邀請您，和志豪一起力挺台灣、信賴台灣！」

張志豪於2022年欲爭取連任新北市中和區議員候選人，在初選競爭時卻意外落選，不過獲得賴清德重用，被延攬至民進黨中央擔任發言人兼新聞部主任，去年又轉往民進黨組織部，扛起組織地方之重擔。

