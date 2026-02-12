請辭轉戰新北市長！首波政見成焦點 李四川：若3月被提名會做說明

即時中心／潘柏廷、許雯絜報導

台北市副市長李四川昨（11）日宣布2月底請辭、並投入參選，且不僅獲得新北市前任、現任市長朱立倫和侯友宜的祝福外，而且原先黨內競爭對手、新北市副市長劉和然更宣布退選，並喊話全力支持李四川，讓新北市長選舉有進一步的發展。對此，李四川今（12）日受訪則喊謝謝侯友宜、劉和然支持，並承諾假設3月國民黨提名他參選，原則會對政策做說明。

李四川今日上午接受廣播節目「千秋萬世」專訪，結束後也接受媒體聯訪；記者提問，有人評論這次李四川的決定參選，是因為侯友宜的點頭成為關鍵，而李四川先前坦言和侯友宜聊1小時，但內容為何？他則表示，謝謝侯友宜支持，而自己在節目上也說過，認為侯友宜8年施政值得學習，也謝謝劉和然的支持。

接著，李四川說明，那一天只是在每年板橋里長聚會，和侯友宜什麼都有，包含施政、選舉等，還是再次謝謝侯友宜。

面對第一波政見是否主打都更議題，李四川也說，今天自己還是台北市副市長，等到3月時會和各位提出報告；因此，對於民進黨新北市長蘇巧慧提出「老人假牙補助5萬」等政見，李四川僅回，假設3月國民黨提名他參選，原則會對政策做說明。

至於被問到是否會找民眾黨主席黃國昌擔任副市長、為何選擇在年前公布請辭參選等問題，李四川皆未回應。





