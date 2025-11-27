請辭黨務主管職投身選舉？張志豪秀與賴合照惹議回應了

民進黨組織部主任張志豪26日向賴清德總統請辭，他在臉書發文「從『賴清德幹訓班』結業，是一份責任也是榮耀，並附上與賴的合照。（翻攝張志豪臉書）

民進黨組織部主任張志豪26日向賴清德總統請辭，他在臉書發文「從『賴清德幹訓班』結業，是一份責任也是榮耀，並附上與賴的合照。地方人士表示，張欲「捲土從來」已是不言可喻，不過他身為黨務主管，卻帶頭違反黨內規定「未完成提名程序前，文宣品不得使用正副總統、行政院長等人影音」。張受訪澄清，文章是辭去黨職的心情抒發，與選舉無關。

張志豪27日臉書指出，已當面向賴總統請辭，感謝總統3年來的提攜栽培與照顧，歷經黨職歷練，好像20年前服役時的士官幹訓班進階再訓練一樣。從「賴清德幹訓班」結業，是一份責任也是榮耀。鼓勵，繼續用專業和歷練貢獻家鄉，中央地方聯手拚建設、增福利。

地方人士說，張志豪雖未說要「捲土從來」，不過從發文內容來看，再次投入選舉已是不言可喻，將為中和選情投下震撼彈。根據民進黨規定，為維護選舉提名公平性，爭取提名的同志，未完成提名程序前，文宣品不得使用正副總統、行政院長等人影音、簽名檔，若已使用者，應立即下架。他身為黨務主管，帶頭違反規定，實在不可取。

張志豪說明，過去3年來，中和區服務處未熄燈，仍持續服務在地鄉親，自己是從小在中和長大，因此有責任及使命，重新爭取中和鄉親的認同、以及為大家服務的機會。針對地方人士批評，張說，臉書文章是請辭黨職的心情抒發，與選舉無關，文章裡也從未提及選舉，所以與黨內規定一點關係都沒有。

張志豪說，黨內規定是限定初選時不能使用相關資訊，主要是針對嘉義縣、台南市、高雄市3各縣市長的初選，而且目前市議員部分尚未初選，意圖挑動黨內對立，實在沒有必要。

張志豪強調，黨內同志仍要團結和諧，無須刻意炒作不必要的爭端，文章裡更未談及總統支持與否，「我作為黨務主管，總統給予鼓勵、加油，是非常天經地義的事情」。

