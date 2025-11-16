「請鄰兵以火力掩護我...」單兵戰鬥基本教練口令將更新

國軍單兵戰鬥基本教練中的報告詞，例如「請鄰兵以火力掩護我」等，長期以來是役男的集體回憶。然而隨著作戰環境改變，單兵戰鬥基本教練的內容規劃將於明年更新，部分報告詞將走入歷史，盼與現代戰場的溝通方式接軌。對此，陸軍回應後續將朝好記、好念、易懂方向，以簡潔扼要的口令修訂，以符合作戰實際需要。

單兵戰鬥基本教練是所有役男的共同記憶。(圖/軍聞社)

服過兵役的許多民眾都有相同記憶，新兵訓練時期必須學習並背誦國軍「單兵戰鬥基本教練」。這些口令包括「請鄰兵以火力掩護我」、「左欺敵、右欺敵、欺敵再欺敵」、「此時衝鋒信號彈已發，伍長命令你衝鋒前進」等語句，都是役男在新訓期間必須熟背的內容。

廣告 廣告

目前單兵戰鬥基本教練內容仍被新訓單位採用，但已有部分內容因應時代調整。在「肅清殘敵」篇章中，原本的招降口號是「親愛的共軍弟兄們，你們已經被包圍了！前有火海、後無退路，趕快出來投誠吧」。民國107年立委於立法院外交及國防委員會質詢時認為不合時宜，軍方於108年將「共軍弟兄」改為「敵軍弟兄」。不過當時軍方也強調，戰爭時期則無限定喊話方式，採因地制宜方式處置。

單兵戰鬥基本教練口令將修改。(圖/軍聞社)

軍方人士近期接受中央社訪問指出，單兵戰鬥基本教練是國軍基礎戰技訓練的重要科目之一，確切起源時間已不可考，但大約是在日本白團及蔣介石時期所發展出的訓練方式，並不斷研修迄今。隨著作戰環境改變、現代戰術戰法更新，單兵戰鬥基本教練用語與現代戰場上的戰術語言並不相符。在國軍頻繁與友盟國家交流並借鏡實戰經驗下，未來單兵戰鬥基本教練內容將有一定程度的更新，部分報告詞也將走入歷史。

軍方人士表示，現代戰場強調短句、清晰、具互通性，更新後的單兵戰鬥基本教練規劃於明年上路，但內容及細節目前仍在研商當中。陸軍司令部接受中央社訪問時回應，單兵戰鬥基本教練的口報詞，是為了使班長易於下達指揮命令，單兵清楚明白動作要領而律定。後續將朝好記、好念、易懂方向，以簡潔扼要的口令修訂，以符合作戰實需。

義務役男新兵毒氣室訓練。(圖/軍聞社)

目前國軍的單兵戰鬥基本教練大略區分6個篇章，依序為「攻擊準備」、「砲擊、毒氣」、「遭敵警戒兵射擊」、「遭敵小部隊射擊」、「肅清殘敵」、「清掃戰場」，近期則會加入「戰傷救護」的輔助狀況。

延伸閱讀

民調高漲！高市內閣支持率69% 近半日人挺首相台灣有事論

影/「台灣有事」釀中日關係陷谷底！蔡正元：日觀光業難逃有事

4天轟3次！《央視》共7分鐘痛批高市早苗：玩火者必自焚