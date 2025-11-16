「請鄰兵以火力掩護我...」單兵戰鬥基本教練口令將更新
國軍單兵戰鬥基本教練中的報告詞，例如「請鄰兵以火力掩護我」等，長期以來是役男的集體回憶。然而隨著作戰環境改變，單兵戰鬥基本教練的內容規劃將於明年更新，部分報告詞將走入歷史，盼與現代戰場的溝通方式接軌。對此，陸軍回應後續將朝好記、好念、易懂方向，以簡潔扼要的口令修訂，以符合作戰實際需要。
服過兵役的許多民眾都有相同記憶，新兵訓練時期必須學習並背誦國軍「單兵戰鬥基本教練」。這些口令包括「請鄰兵以火力掩護我」、「左欺敵、右欺敵、欺敵再欺敵」、「此時衝鋒信號彈已發，伍長命令你衝鋒前進」等語句，都是役男在新訓期間必須熟背的內容。
目前單兵戰鬥基本教練內容仍被新訓單位採用，但已有部分內容因應時代調整。在「肅清殘敵」篇章中，原本的招降口號是「親愛的共軍弟兄們，你們已經被包圍了！前有火海、後無退路，趕快出來投誠吧」。民國107年立委於立法院外交及國防委員會質詢時認為不合時宜，軍方於108年將「共軍弟兄」改為「敵軍弟兄」。不過當時軍方也強調，戰爭時期則無限定喊話方式，採因地制宜方式處置。
軍方人士近期接受中央社訪問指出，單兵戰鬥基本教練是國軍基礎戰技訓練的重要科目之一，確切起源時間已不可考，但大約是在日本白團及蔣介石時期所發展出的訓練方式，並不斷研修迄今。隨著作戰環境改變、現代戰術戰法更新，單兵戰鬥基本教練用語與現代戰場上的戰術語言並不相符。在國軍頻繁與友盟國家交流並借鏡實戰經驗下，未來單兵戰鬥基本教練內容將有一定程度的更新，部分報告詞也將走入歷史。
軍方人士表示，現代戰場強調短句、清晰、具互通性，更新後的單兵戰鬥基本教練規劃於明年上路，但內容及細節目前仍在研商當中。陸軍司令部接受中央社訪問時回應，單兵戰鬥基本教練的口報詞，是為了使班長易於下達指揮命令，單兵清楚明白動作要領而律定。後續將朝好記、好念、易懂方向，以簡潔扼要的口令修訂，以符合作戰實需。
目前國軍的單兵戰鬥基本教練大略區分6個篇章，依序為「攻擊準備」、「砲擊、毒氣」、「遭敵警戒兵射擊」、「遭敵小部隊射擊」、「肅清殘敵」、「清掃戰場」，近期則會加入「戰傷救護」的輔助狀況。
延伸閱讀
民調高漲！高市內閣支持率69% 近半日人挺首相台灣有事論
影/「台灣有事」釀中日關係陷谷底！蔡正元：日觀光業難逃有事
4天轟3次！《央視》共7分鐘痛批高市早苗：玩火者必自焚
其他人也在看
朝現代戰場溝通方式並進 陸軍：單戰口令2026全面更新
陸軍表示，隨著作戰環境改變，單戰內容規劃將進行更新，部分報告詞將走入歷史，盼與現代戰場的溝通方式接軌。陸軍證實，後續將朝好記、好念、易懂方向，以簡潔扼要的口令修訂，以符合作戰實際需求據《中央社》引述軍方人士指出，現代戰場強調短句、清晰與高互通性，因此部分...CTWANT ・ 21 小時前
影/警勸3次！「台大男神」酒駕1480萬法拉利 載妹逆向遭逮
建國中學、台大畢業，擁有亮眼學歷的網紅「台大男神」孫炫東，現年26歲，常在網上分享投資理財觀念因此暴紅，曾自稱「23歲買藍寶堅尼」，不過日前他不聽員警勸，執意酒駕開法拉利載妹被逮。中天新聞網 ・ 1 天前
台灣印象負責人吳浩平接受中央社訪問 (圖)
在柏林已舉辦台灣影展近10年的印象台灣（Impression Taiwan）負責人吳浩平接受中央社訪問，分享台港青年共同合租空間的理念與挑戰。中央社 ・ 1 天前
Splunk高層：AI提升生產力、改變數據價值 (圖)
網通大廠思科（Cisco）於2024年收購網路安全軟體公司Splunk，為思科史上最大併購案。Splunk資深副總裁兼可視性部門總經理林慶熙接受中央社採訪表示，人工智慧（AI）應用帶來巨大的生產力提升，從根本上改變了數據價值。中央社 ・ 1 天前
大亨堡包裝紙藏「不明煙彈」棄置旅館 警溯源查獲槍彈
社會中心／黃國誠 吳培嘉 新北市報導拿來大亨堡包裝紙，夾藏不明煙彈，使用過後，就丟棄在旅館房間裡，房客退房後業者報警，警方從空煙彈中化驗發現，竟含有依托咪酯成分，向上溯源，又從嚴姓房客手機中，發現不明男子持槍照片，進一步前往吳姓嫌犯家中搜索，當場查獲一把改造手槍，以及四發子彈。民視 ・ 1 天前
拚周五復營運！計程車博物館慘淹 損失約2百萬
宜蘭蘇澳 災後慘況曝光！計程車 博物館，收藏 各種不同的計程車、骨董車，等許多模型、紀念品，因為大水，淹進博物館，造成損失 大約兩百萬元 #宜蘭蘇澳 #計程車博物館#復營運東森新聞影音 ・ 1 天前
今彩539第114277期 頭獎4注中獎
（中央社台北15日電）今彩539第114277期開獎，中獎號碼20、29、12、28、25；派彩結果，頭獎4注中獎，各得獎金新台幣600萬元。中央社 ・ 1 天前
今彩539第114277期開獎
（中央社台北15日電）今彩539第114277期開獎，中獎號碼20、29、12、28、25。3星彩中獎號碼390，4星彩中獎號碼5646。中央社 ・ 1 天前
日本熊害恐慌症
日本熊害恐慌持續擴大蔓延，依據朝日新聞報導，11月13日青森縣野邊地町漁民出海作業返航途中，發現近海陸奧灣內，有一頭黑熊竟然在沿岸海面探頭渡泳。該地政府官員聲稱，由於黑熊現身位置數百米外就有居民住所，再加上該地黑熊曾經多次現蹤，因此基於黑熊未來可能對民眾產生危害，已派獵人出海撲殺黑熊，並在海上將熊擊斃。中時新聞網 ・ 11 小時前
大「瑜」掀浪！游淑慧：民進黨議員要「瑟瑟發抖」了
民進黨前立委高嘉瑜受訪表態，2026「不會缺席」，並稱要從內湖南港重新出發，外界解讀為將投入台北市議員選舉，她在港湖區的動向成為政壇焦點。中天新聞網 ・ 1 天前
港湖開打…「吸票機」高嘉瑜回歸選議員 綠議員這樣說
被視為吸票機的民進黨前立委高嘉瑜傳將投入2026港湖議員選舉，民進黨議員何孟樺引莊子說「北冥有魚，其名為鯤；鯤之大，不知...聯合新聞網 ・ 1 天前
金馬影展「寶島」宣傳活動 導演演員出席（2） (圖)
金馬影展電影「寶島」宣傳活動16日中午於台北信義威秀中庭舉辦，日籍男星妻夫木聰（左）、導演大友啟史（右）一同出席與現場媒體朋友揮手致意。中央社 ・ 1 天前
總統府對大陸黃海實彈演習表態 張競：亂軋一腳令人擔憂
針對日本首相高市早苗近日的發言，大陸除了強烈抗議，並宣布將於17到19日在黃海進行實彈演習，我國總統府發言人則是出面評論大陸黃海射擊演訓。對此，中華戰略學會資深研究員張競批評，總統府發言人出面亂軋一腳，值得國人擔憂。中天新聞網 ・ 23 小時前
老婦悶死顧50年癱兒！ 一審律師稱「朝加工自殺辯護」 法官震驚：扭曲事實
8旬劉婦照顧重度腦麻癱兒長達50年，心力交瘁下，將1萬元紅包塞入癱兒嘴巴後悶死，一審法官輕判2年半並建請總統「特赦」。劉婦一審委任律師杜俊謙近日受訪時指稱，當時朝「加工自殺罪」辯護，但法官「有考量」，最終引殺人罪判刑。一審受命法官在內部群組澄清，指辯護人在協商時就表明不主張「加工自殺」，檢方也因而聲請不行國民參審，該說法扭曲事實，「後續會加以處理」。太報 ・ 1 天前
3度低溫也擋不住！北海道「厚岸牡蠣祭」飄濃郁奶香 吸上萬人朝聖
據日本媒體今天（11/16）報導，北海道的「厚岸牡蠣季」昨天登場，儘管氣溫僅有攝氏3度，但碳烤牡蠣的濃郁奶香，仍吸引破萬人參加這場盛會，有遊客受訪時大力稱讚：「果然是原產地的牡蠣最好吃！」太報 ・ 23 小時前
蘇巧慧跑基層與劉和然較勁 黃國昌合體謝國樑
政治中心／綜合報導2026新北市長選戰暗潮湧動，民進黨立委蘇巧慧勤跑基層拚支持，和同樣被點名參選的副市長劉和然同台較勁，同樣有意參選的民眾黨主席黃國昌，今天一早還到了基隆合體國民黨籍的基隆市長謝國樑，引發藍白合的聯想，黃國昌還透露，下禮拜就會和國民黨主席鄭麗文會面，將全程公開。民視 ・ 1 天前
「請鄰兵以火力掩護我」將走入歷史 陸軍證實「單戰」口令明年改版
即時中心／徐子為報導國軍單兵戰鬥基本教練中，例如「請鄰兵以火力掩護我」、「左欺敵、右欺敵、欺敵再欺敵」等報告詞為役男集體回憶。不過，我國陸軍指出，因隨作戰環境改變，單戰內容規劃將於明（2026）年更新，部分報告詞將走入歷史，盼與現代戰場的溝通方式接軌。民視 ・ 23 小時前
遭海地黑幫開槍 美駐太子港大使館陸戰隊開火還擊
美國陸戰隊(U.S. Marines)發言人基南上尉(Capt. Steven J. Keenan)15日表示，一群疑似海地黑幫成員本週向駐海地首都太子港(Port-au-Prince)保護美國大使館的美軍開火，這起事件凸顯了這個加勒比海國家緊張的安全局勢。 基南在一封電子郵件中，寫到了這起發生在13日、本週末曝光的槍擊事件，並補充說，陸戰隊隊員開槍進行了還擊。這場攻擊事件中沒有陸戰隊員受傷。 美聯社無法立即連絡上海地警方，就交火事件發表評論。 黑幫控制著海地首都太子港90%的地區，他們敲詐勒索店家，並使用重型武器爭奪地盤。 儘管美國大使館仍持續在海地運作，但近年來由於綁架、犯罪、恐怖活動和內亂的風險，美國國務院已多次發布警告，建議美國公民勿前往海地。 根據聯合國統計，黑幫暴力近年來已導致超過130萬海地人流離失所。 自2021年海地總統摩依士(Jovenel Moise)在家中遭到傭兵刺殺以來，這個擁有近1,200萬人口的國家安全情勢急遽惡化。 總統遇刺身亡造成了權力真空，海地政界人物一直難以填補這一空缺，至今尚未舉行任何選舉，產生取代摩依士的新總統。 今年9月底，聯合國安全理事會(中央廣播電台 ・ 1 天前
傳藍白有望明年3月前整合？蘇巧慧：我的面試官永遠是新北市民
2026選舉藍白傳出明年3月前完成整合，民進黨新北市長擬提名人、立委蘇巧慧今（16）日受訪時表示，她的參選是因為對新北有感情，希望能讓這座城市與人民的生活能夠更好，她尊重其他人「但我的面試官始終是新北市的400萬市民」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
學者：單戰口令朝簡潔修訂 凸顯台美軍事交流軟實力
（中央社記者游凱翔台北16日電）國軍「單兵戰鬥教練」擬民國115年大幅度修正，「請鄰兵以火力掩護我」將走入歷史。國防院學者肯定此舉，並認為現代作戰環境與過去相差甚大，有必要朝簡潔扼要口令修訂，此變革象徵國軍文化革新，凸顯台美軍事交流軟實力，觀念改變的重要性與軍售、軍購同等重要。中央社 ・ 1 天前