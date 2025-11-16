「請鄰兵以火力掩護我」將走入歷史 陸軍證實「單戰」口令明年改版
即時中心／徐子為報導
國軍單兵戰鬥基本教練中，例如「請鄰兵以火力掩護我」、「左欺敵、右欺敵、欺敵再欺敵」等報告詞為役男集體回憶。不過，我國陸軍指出，因隨作戰環境改變，單戰內容規劃將於明（2026）年更新，部分報告詞將走入歷史，盼與現代戰場的溝通方式接軌。
陸軍證實，後續將朝好記、好念、易懂方向，以簡潔扼要的口令修訂，以符作戰實際需求。
不少有服役經驗的民眾都難忘新兵訓練時期必須學習、並背誦國軍「單兵戰鬥基本教練」（簡稱單戰），例如「請鄰兵以火力掩護我」、「左欺敵、右欺敵、欺敵再欺敵」、「此時衝鋒信號彈已發，伍長命令你衝鋒前進」等語。
目前單戰內容仍沿用，僅「肅清殘敵」篇章的「親愛的共軍弟兄們，你們已經被包圍了！前有火海、後無退路，趕快出來投誠吧」招降話語，因立委於2018鯰於外交國防委員會質詢時認為不合時宜，軍方當年將「共軍弟兄」改為「敵軍弟兄」，不過軍方也強調，戰爭時期則無限定喊話方式，採因地制宜進行處置。
媒體《中央社》引述軍方人士說法，指出單戰是國軍基礎戰技訓練的重要科目之一，確切起源時間已不可考，但大約是在白團（日軍顧問團）及蔣介石時期所發展出的訓練方式，並不斷研修迄今，但隨作戰環境改變、現代戰術戰法更新，未來單戰內容將有一定程度的更新，部分報告詞將會走入歷史。
軍方人士提到，現代戰場強調短句、清晰、具互通性，更新後的單戰規劃將於明年上路，但內容及細節目前仍在研商當中；陸軍司令部則指出，單兵戰鬥教練的口報詞，是為了使班長易於下達指揮命令，後續將朝好記、好念、易懂方向，以簡潔扼要的口令修訂，以符作戰實需。
國防部智庫、國防院學者蘇紫雲表示，美軍單戰原則與國軍類似，但戰鬥口令更為簡潔，例如，Contactfront!（前方接敵）、 Contact left / right!（左右接敵）、 Incoming!（敵砲來襲）、 Get down!（臥倒）、 Take cover!（掩蔽）等。
原文出處：快新聞／「請鄰兵以火力掩護我」將走入歷史 陸軍證實「單戰」口令明年改版
