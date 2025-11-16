「請鄰兵以火力掩護我」掰了 單戰口令明年改版 目標：簡潔扼要

「請鄰兵以火力掩護我」將成歷史，單戰口令將改版。（圖／TVBS）

單戰口令即將改版，台灣國軍明年將更新耳熟能詳的「請鄰兵以火力掩護我」等口令，朝向簡潔扼要、易懂好記的方向修訂。這項改變是為了使口令更符合現代戰場需求，減少冗長繞口的表達方式。國防院戰略資源研究所長蘇紫雲表示，美軍已有類似但更為簡潔的準則，國軍未來將參考美軍做法，以提升作戰效率。

「請鄰兵以火力掩護我」將成歷史，單戰口令將改版。（圖／TVBS）

許多台灣人對「單戰口令」並不陌生，特別是當過兵的民眾，「請鄰兵以火力掩護我」這句口令更是集體回憶的一部分。然而，這些冗長的口令即將成為歷史，國軍計劃在明年推出改版的單戰口令，目標是使其更加簡潔扼要，並與現代戰場接軌。目前使用的單戰口令包含「左欺敵、右欺敵、欺敵再欺敵」、「請鄰兵以火力掩護我」、「此時衝鋒信號彈已發，伍長命令你衝鋒前進」等語句，被認為過於冗長且不合時宜。有民眾表示，這些口令「一整張A4，冗長，你要背你要記」，在實際戰場上可能難以應用。另有民眾直言：「現在的戰爭背這些一定是沒用的」，認為精簡口令「當然是最好，因為你至少要讓大家知道你自己在幹嘛」。

廣告 廣告

單戰口令明年改版 陸軍:以符作戰實需（圖／TVBS）

國防院戰略資源研究所長蘇紫雲解釋，美軍有類似的準則，稱為「Warrior Skills Level 1」，也就是單兵的基本訓練，但比台灣國軍的口令更為簡潔。他指出：「美軍不會像國軍會把情境導入，所以變得比較難記憶。在這種情況下，國軍未來就會參考美軍的做法。」

陸軍表示，新版口令將朝「好記、好念、易懂」的方向修訂，以符合作戰實際需求。值得注意的是，近年來國軍因與盟國增進交流，訓練內容也更加國際化。早在2022年，陸軍特五營官兵就曾用英文喊出口令。

實戰環境下，簡單幾個詞就能讓隊友理解意思，比起喊出完整的「請鄰兵以火力掩護我」更為實用。新版單戰口令最快將於明年正式上路，反映了應對現代戰爭型態的轉變，也顯示國軍持續優化訓練方法的決心。

更多 TVBS 報導

共機17架逾越中線配合共艦擾台 國軍機艦適切應對

聯合情監偵落漆？ 紐西蘭軍艦以「商船」經台海 傳國軍待共艦緊追才掌握

被指支援中國軍方！阿里巴巴：報導「完全虛假」 陸大使館也否認

金融時報：白宮控阿里巴巴協助中國軍方鎖定美國目標

