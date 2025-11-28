請領全額勞保老年年金 115年起調高至65歲

（中央社記者吳欣紜台北28日電）想請領勞保老年年金的民眾注意，明年元旦起，勞工須年滿65歲才能請領全額的勞保老年年金，這也是勞保條例規定的調高上限，除非修法，未來將不再調高。

考慮勞動年齡的遞延趨勢及年金請領狀況，勞保年金在民國98年開辦時，法規訂有逐漸調高請領全額年金的年齡機制，會在開辦第10年時提高1歲，其後每2年提高2歲，並以提高至65歲為限。

根據法規規定，勞保老年年金請領門檻將再提高，115年起若想請領全額勞保老年年金，必須年滿65歲，這也是目前法規最高法定年齡上限。

勞動部勞動保險司副司長陳文宗告訴中央社記者，113年將勞保年金全額請領年齡調高至64歲，50年次出生的勞工必須在114年、滿64歲才能請領全額勞保退休金；以此類推，51年次出生的勞工必須在116年才能請領全額勞保退休金。

陳文宗說，法規已提高至65歲為上限，未來除非修法，否則不會再調高。

另外，勞保老年年金請領也設有提早請領機制，勞工可以在符合法定請領年齡前5年請領減額年金，每提前1年按給付金額減給4%，最多提前5年減給20%。

根據勞保局統計資料，勞工平均請領勞保老年年金年齡為61.42歲，平均投保年資為29.9年，平均給付金額為新台幣1萬9344元。（編輯：管中維）1141128