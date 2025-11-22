請高級餐廳幫男友慶生！她生日慘吃「鹹酥雞+永和豆漿」 妹子氣炸提分手
不少人認為情侶間的儀式感很重要，一名網友在Dcard中發布貼文，表示男朋友生日時有精心安排行程，不僅送遊戲機，還請吃高級餐廳。結果輪到原PO生日時，男友竟帶她去吃鹹酥雞，讓她相當傻眼，直呼自己就像小丑。貼文曝光後，引發網友熱議。
一名網友在Dcard中發布貼文，表示男友生日時原PO精心安排一整天行程，買遊戲機、請吃高級餐廳，「你說很有面子很開心很愛我，也說下次等我生日你也會如此用心安排」。輪到原PO生日時，本以為男友會精心準備驚喜，就精心打扮赴約，沒想到男友卻說「妳不是很喜歡吃鹽酥雞嗎？我帶妳去吃鹽酥雞」。
對此，原PO則傻眼表示，「今天是我生日你知道吧」，男友回嘴，「知道啊所以帶妳去吃妳最愛的小吃」。當下原PO已經不太開心，但男友吃完還問說「我好像有點餓妳還想吃什麼」。這一連串的反應讓原PO相當不爽，但男友好像沒發現，顧著說自己打球隊友很雷的事，就帶原PO去吃永和豆漿，最後還說很累想回家睡覺。
原PO這個時候已經氣過頭，分開前想說再給男友一次機會，問男友明天有安排嗎？男友竟回答「我要睡到自然醒啊」。這個反應讓原PO心灰意冷，「一個用心挑的餐廳跟一束花有這麼難嗎？你早上跟朋友玩到累，晚上來找我吃個便飯是嗎？」。原PO氣得提分手，「還好買給他的遊戲機我上次借來玩在我這，反正我先放生了我真的咽不下這口氣」。最後，原PO補充，男友的年薪是原PO的2倍，平常只要養活他自己就好，「我已經不知道這是故意還是他真的直男」。
貼文曝光後，引發網友熱議，不少人留言抨擊原PO的男友，「不要拿直男替他開脫，都幾歲的人了，不是沒有社會化就是不懂得互相、體貼，甚至臉皮超厚，完全沒有一點抱歉的感覺，這種人做朋友都沒必要」、「還好遊戲機在你那，讚讚，恭喜你自由了」、「丟得好，至少新的一歲第二天就沒有雷包」。
