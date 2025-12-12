請「AutoReserve」訂位被吃錢！ 必比登餐廳疾呼有詐別上當

獲得必比登推薦的餐廳「老新台菜」昨（11日）發文澄清，自家餐廳並未和訂位平台「AutoReserve」合作，更有顧客因此受害被騙錢，貼文一出引發熱議，不少店家都出面證實這個平台為詐，要消費者多加留心。

老新台菜呼籲大家別透過「AutoReserve」訂位。（圖／翻攝自臉書）

媒體報導，最近有民眾透過訂位平台「AutoReserve」，預訂了「老新台菜」的位置，不過付了80元的服務費之後，不僅沒訂成功，就連錢還被扣走，對此，店家昨天發文澄清，近期發現有不法網站冒用名義，誤導顧客至假預約平台訂位，並強調「老新台菜並未與『Auto Reserve』合作，請勿前往來路不明的非官方網站訂位，以免個資外洩或信用卡遭盜刷。」

事實上，「AutoReserve」這個訂位平台，已經被多家餐廳點名有詐，甚至公開點名別用他們的網站去訂位，也提醒顧客應透過官方管道進行預約，例如直接致電餐廳或透過餐廳的官方社群平台(如Facebook)進行預約。

