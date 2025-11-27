請3天特休出國「被主管批評」他歎：錯了嗎？網見狀全搖頭

年末許多民眾會請特休出國，有網友分享，自己請了三天特休出國玩，沒想到回台後卻因此被主管批評，讓原PO相當無奈，忍不住苦歎「請假出國錯了嗎？」掀起網友討論。

有網友在論壇Threads發文，透露自己請了三天特休出國玩，沒想到回台後卻因此被主管批評，甚至一年出國兩次也被拿出來揶揄，讓原PO相當無奈，坦言自己出國次數相較同齡人來說已經少很多，卻仍被當成鏢靶警示其他同事，「公司風氣是只要有人出國玩就會被當成目標，然後會不爽的人就是不會請假出國的那種。請假出國錯了嗎？」

廣告 廣告

貼文一出，不少網友紛紛搖頭「這種環境真的雷」、「沒事，是職場環境有問題」、「這根本是15～20年前的年代才有的公司風氣，太常出國玩就是罪」、「有毒的環境，見不得別人好」、「公司風氣的問題，我們公司同事出國，其他主管跟同事還會跟他說怎麼玩比較好玩，土產要不要分同事就看心意，沒有我們也不覺得怎樣」、「這間公司的氛圍太奇怪」、「大家都覺得台灣職場環境很糟然後又一堆人喜歡在職場互相為難？真的不懂，為什麼不一起改變慣老闆和爛職場」。

也有網友表示「一律當耳邊風啦～」、「今年我同事有人出國8次，其實不影響工作也沒差吧，只要大家錯開就好了」、「我出國不會講，是說我們公司也不會說什麼，有的同事還請兩個星期出國玩也不在少數」、「別管他們，做自己就好，嘴巴長在別人身上永遠管不了」、「公司是怎樣？一個人請假幾天就快倒了是不是？我們公司請假一個禮拜也沒人會說什麼，就代理人交接有說好就好」。

撰稿：吳怡萱



