請IG網友翻譯卻出事！理科太太怒告前夫 法院一審判無罪理由曝

百萬Youtuber「理科太太」陳映彤，2021年與前夫John（本名吳哲宇）離婚，她控前夫將家事聲請調解狀私訊給網友，依違反個資法提告，台北地方法院今日判決出爐，認吳中文能力差，傳送資料給網友只是為了翻譯，無主觀犯意，因此判他無罪，可上訴。

陳映彤指控，她聲請調解離婚時，曾出具有個資在內的家事聲請調解狀、家事暫時處分聲請狀、家事陳報狀等資料，但吳卻於2022年1月6日透過IG轉傳給陌生網友，讓她覺得個資受到侵犯，以此提告。

吳男供稱，「我並不是有意傷害我的前妻，因為她還是我兒子的母親，我當時是急著想要找人幫我翻譯，但前妻不想讓我跟小孩會面，我並不是有意要違反個資法。」

吳男辯護人也表示，他是在美國長大的人，中文能力欠佳，無法認知到文件內容有個人基本資料；縱使他有將個資洩漏給網友，也只是為了翻譯的單純目的使用，沒有主觀犯意；也沒有造成陳女財產上的損害。

法官認為，吳男中文能力欠佳，庭訊時只能用英文回答，如果沒有通譯幫忙，無法獨立面對訴訟程序，加上他和陳女自2021年離婚後，因協議離婚、子女親權、會面探視權等權利纏訟4年，吳男對於其子全無親情也不願負責，不可能為此奔波往返臺、美兩地長達數年，表示他並非完全不關心孩子，難以認定行為是故意要損害妻兒利益，與《個資法》主觀要件不符，且檢方也未提出其他有力證據，應認定John罪嫌不足，一審判John無罪，全案仍可上訴。



