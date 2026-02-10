請SJ藝聲代言業績翻倍 理科太太年終隨員工填

理科太太（左）品牌邀請藝聲（右）代言。（圖／好好生醫提供）

Super Junior成員藝聲今（10日）以代言人身分，出席網紅理科太太創立的保健品牌「好好生醫」記者會。他坦言自己一直很希望能擁有個人代言，可能因為運氣比較不好，成為團內最晚接下個人代言的成員，因此也很努力宣傳。向來相當注重養生的他也透露，1月幾乎每個週末都有演唱會的高強度行程，為了維持體力，吃的維他命比飯還多。

為了理想狀態，藝聲非常自律不吃晚餐。（圖／好好生醫提供）

藝聲表示，自己與品牌理念相當契合，坦言年輕時並不懂得好好照顧身體，隨著年紀增長，意識到健康的重要性。他分享目前的日常保養習慣，每天一早一定會補充Omega-3，接著用鹽水漱口，再依當天身體狀況補充其他保健食品。

他也自曝體質容易浮腫，飲食狀況往往直接反映在狀態，因此對飲食控管相當嚴格，不僅不吃晚餐，也幾乎不喝酒、避免重口味飲食。至於如何抵抗晚餐的誘惑，藝聲笑說小時候確實覺得困難，但現在找到的方法就是減少社交，「晚上回到家就不外出，專注於自己的時間。」

藝聲的高度自律，連成功瘦身10公斤的理科太太也自嘆不如。談到邀請藝聲擔任代言人，理科太太開心表示，品牌業績幾乎呈現翻倍成長。隨著年關將近，被問及員工年終獎金，她透露支出超過百萬，並霸氣表示：「我們員工年終是自己填，他們寫多少我就給多少，因為我非常相信也感謝我的員工。」

