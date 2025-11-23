論壇炸鍋！韓籍女神來台「都變了」驚呼：到底下什麼藥？韓網掀熱議

娛樂中心／綜合報導

韓籍高人氣啦啦隊女神們前仆後繼來台發展，至今仍讓韓國網友非常吃驚與不解。（圖／翻攝自IG）

韓籍啦啦隊女神來台發展正式邁入「2.0階段」，從最初的李多慧、安芝儇、李雅英、李珠珢，到近期的河智媛、睦那京、徐賢淑等高人氣女神們，近日韓國論壇The Qoo受到熱議，一篇名為「台灣到底對韓國人下了什麼藥？」的討論帖火速竄紅，內容聚焦多位在台發展的韓籍啦啦隊女神。貼文指出，這些韓國啦啦隊成員，自從移居台灣後氣質大變，從高冷專業變得自然親切，連韓網友都驚呼「真的像換了一個人」。

韓國當紅女神睦那京日前也來台發展，韓球迷坦言沒看過這樣的睦那京。（圖／翻攝自neck_na_a IG）

該貼文在韓網熱議的焦點在於，這些韓籍成員在韓國被塑造成「不可侵犯」的專業形象，然而她們來台後卻展現出截然不同的一面。她們在球場上除了跳舞，還會與球迷打鬧、自拍、偷吃零食，甚至在節目上大玩遊戲、講笑話，毫不掩飾真實性格。韓國網友看完後直留言：「台灣是不是有魔法？」、「想去那邊被改造一下。」

韓國頂尖4位啦啦隊女神李珠熙（左起）、朴昭映、禹洙漢、河智媛曾在台聯合舉辦見面會。（圖／樂曜日提供）

分析指出，這種「性格鬆綁」的現象與台灣文化氛圍密切相關。台灣職棒強調娛樂性與互動性，球迷與啦啦隊員之間的距離極小，更多時候像朋友而非偶像；再加上台灣特有的綜藝文化，崇尚真實與即興，讓韓籍成員在放下包袱後展現更自然的魅力。此外，夜市美食也成為她們的「解放關鍵」，從只能吃雞胸沙拉到愛上滷肉飯與珍奶的轉變，被韓網笑稱「味蕾帶來的快樂革命」。

啦啦隊韓籍「富邦三本柱」成員李雅英（左起）、李珠珢、南珉貞人氣最高。（圖／富邦悍將提供）

而語言互動也被視為「文化融入」的重要推手。韓籍啦啦隊女神為了與球迷交流，不少人積極學習中文與台語，甚至在影片中講出「真假」、「超扯的」、「洗勒哈囉」等台式口頭禪，也讓韓網友直呼「太可愛了」。韓國網友總結，台灣的獨特魅力並非改變這些女孩的本質，而是營造出能讓她們真實、快樂、自由發光的舞台，找回了最本真的自己。

