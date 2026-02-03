論壇鋪路 為官方對話爭取空間

國共智庫論壇重啟，普遍被解讀是為「鄭習會」鋪路。圖為「馬習會」10周年研討會，國民黨主席鄭麗文致詞。（本報資料照片）

在兩岸關係低迷、官方溝通中斷之下，國共重啟制度性的論壇，不僅是政黨互動，也為兩岸關係扮演了緩衝角色。回顧國共2005年「連胡會」開啟的歷史性互動，兩岸關係20年來的起伏，能維繫溝通管道，始終是防止敵意螺旋上升的重要防線。

2005年時任國民黨主席連戰與中共總書記胡錦濤的「連胡會」，不僅打破半世紀的隔閡，當年的《五項願景》公報中，更正式確立以「九二共識」作為兩岸交流的政治基礎。2006年的首屆兩岸經貿論壇，一路辦到2016年共11屆，這種「民間先導、智庫先行」的模式，為兩岸帶來和平友善的氛圍。

溝通交流的核心價值在於「預防誤判」，當官方缺乏對話，非官方的溝通機制能確保對彼此底線有基本的認知，而非陷入無止盡的軍備競賽和輿論對抗，若僅透過隔空喊話，雙方為了對內交代，都只能「寧左勿右」，反而更容易激化對立。

此次國共智庫論壇重啟，普遍被解讀是為接下來的「鄭習會」鋪路，這類高層會晤的邏輯，可從2024年4月的「馬習二會」窺見一二。當時，習近平的講話，看似面向國民黨，更多是藉此平台對即將上任的賴清德喊話，強調兩岸都是「中華民族」、「中國人」。

今年上半年有望實現的「鄭習會」，也將延續此模式，在紅綠官方斷聯下，北京確實需要一個具代表性的台灣窗口，向台灣內部及國際社會，傳遞其對台政策的底線與彈性。

近期中共軍方高層動盪，讓美國憂心與中共之間失去溝通管道。連美國都會擔憂，更何況兵凶戰危的兩岸。此次論壇達成的共同意見，包括「推動恢復兩岸人員往來正常化」，便是正向訊號，因為交流並非讓步，而是為衝突預留降溫空間，期盼國共恢復論壇是開端，下一步則是紅綠尋求對話，讓兩岸增進理解，為台海爭取和平空間。