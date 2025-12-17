論文抄襲官司敗訴！高虹安判賠資策會40萬 須登報道歉1天

新竹市長高虹安論文抄襲案敗訴，須賠償資策會40萬元及登報道歉。鏡週刊提供

新竹市長高虹安論文抄襲爭議終於有結果，資策會去年控告高虹安指她在任職期間帶職赴美攻讀博士，涉嫌未經授權抄襲資策會期刊論文內容，侵害著作權，智慧財產及商業法院日前判決出爐，高虹安敗訴，須賠償資策會40萬元，並須將判決案號、當事人及主文內容，刊登於《聯合報》或《自由時報》1天。

判決指出，高虹安就讀美國辛辛那提大學博士期間，所完成的博士論文題為「運用分類及關聯規則探勘技術之多生產站製造品質預測模型」，與她任職資策會期間所發表的2篇期刊論文內容高度重疊，包括「運用分類及關聯規則探勘技術之多生產站製造品質預測模型」及「製造品質預測之稀疏編碼」，遭資策會認定未經授權重製、改作，且未標註出處，侵害其著作財產權。

廣告 廣告

資策會主張，相關期刊屬於研究計畫成果，依法著作權歸資策會所有，高虹安卻將內容納入博士論文，並上傳至「美國俄亥俄州圖書資訊網路（OhioLINK）」及「ProQuest資料庫」供公開存取，已構成侵權。

對此，高虹安則抗辯，論文內容屬職務上合理使用，且資策會並非期刊著作人，不構成著作權侵害，也未侵害公開傳輸權，主張其行為符合合理使用範圍。

不過，法院審酌雙方提出的備忘錄、電子郵件及相關文件後認定，資策會僅同意高虹安以帶職、帶薪方式赴美進行智能維護系統中心的技術合作研究，並不包含前往辛辛那提大學攻讀博士，難以認定屬於履行資策會指派的職務行為。

法院另指出，依資策會與經濟部間研究計畫輔助契約，相關研究成果與期刊著作權均歸資策會所有，雙方並無另行約定變更智慧財產權歸屬。高虹安將期刊內容納入博士論文並上傳至國外資料庫公開傳輸，且未明確標示引用來源，已逾越合理使用範圍，確實侵害資策會的公開傳輸權，因此判決高虹安敗訴，全案仍可上訴。



回到原文

更多鏡報報導

直擊「垃圾袋藏貓屍長滿蛆」 殺貓魔提袋棄屍左搖右晃全遭蒐證

羅志祥醉歌迷管束畫面曝光！受害歌迷怒：後半場全毀了

夜店大亨遭砍後首度發聲！夏天倫渾身是血走出醫院重批：台北治安真的很差