論文抄襲案！資策會告贏 高虹安要賠40萬、登報1天

新竹市長高虹安被控詐領立法院助理費案二審判決「貪污無罪」，高虹安18日將正式回新竹市府上班。不過高虹安另被財團法人資訊工業策進會（資策會）提告其博士論文涉嫌抄襲期刊論文，未獲資策會同意，涉侵害著作權，向高虹安求償100萬元。智慧財產及商業法院日前判決資策會勝訴，高虹安需賠償40萬元，刪除博士論文中與資策會論文重複的段落，並將判決結果登報。全案可上訴。

資策會主張，高虹安任職資策會期間完成2篇論文，為受經濟部補助執行「科技研究發展專案創新前瞻計畫(1/1)，下稱系爭研究計畫」的成果，依高虹安簽訂的員工服務合約，著作財產權為資策會所有。

但高虹安卻於2018年4月前，未經資策會同意且未予引註，即抄襲2篇論文，違法重製或改作成與其職務上使用無關的博士論文中，以此獲得博士學位，還將論文上傳到美國俄亥俄州圖書資訊網路及ProQuest資料庫，供大眾瀏覽、下載，讓自己受有取得博士學位及社會大眾信賴、名聲之利益，損害資策會就原2篇論文的重製或改作權、公開傳輸權。

且原論文為高虹安受經濟部補助高額經費、長期規劃及研究而得，耗費相當時間、人力等資源，具相當高的創作性及經濟價值。但高虹安竟認為可以利用資策會傾注資源產出的著作，且高達8成比例均複製於自己的博士論文裡。依法求償100萬元，需將複製部分刪除，並將判決結果刊登於聯合報、自由時報全國頭版。

高虹安則辯解，她於辛辛那提大學攻讀博士學位為資策會同意，因此於任職期間撰寫博士論文，縱使有引用資策會的2篇論文，仍應認基於職務上之正常使用行為，且資策會有濃厚公益色彩，對研發結果及智慧財產權，有公益成分而均以開放之態度。另她並無違反合約或侵害著作權，也無營利、實際操作應用，無另外取得授權之必要。

高虹安並強調，她沒有侵害著作權的故意，她也不是資策會2篇論文的著作人，在接受博士論文口試時，僅將自己著作的部分納入博士論文中，為學術上所謂「自我引用」。至於姓名權部分，在她的博士論文謝詞中，已說明感謝資策會、資策會長官、同事等，並無侵害姓名權的問題。且資策會2篇論文是否投稿、何時刊登，那時她並不知情，自無從引註。

高虹安表示，資策會的2篇論文為事實型著作，原創性較低，且已公開發表。辛辛那提大學執行的論文比對系統報告，認她的博士論文僅有6%與現行發表文章內容重複，圖表數量更有明顯差異，使用範圍及比例應屬合理。博士論為也非商業性使用，雙方間的質、量也並無近似關係，依著作權法之合理使用，無須明示出處，資策會卻出於不明動機提出告訴，均無理由。

法官審理後認為，從證據顯示，無法佐證資策會確實有指派高虹安前往辛辛那提大學修習學位、完成博士論文，可見利用資策會論文撰寫自己的博士論文，並非履行資策會所指派的任務，自非職務上正常使用行為。

且兩方論文內容相同文字或圖表的比例，佔約高達8成或3成以上，量、質所佔比例均高，已構成實質相似，應成立重製行為，侵害著作之重製權為有據。至於所謂「自我抄襲」，應是單純重複使用自己過去的著作或研究資料，未引註或雖有引註但內容已逾越合理範圍者，應以引用自己的著作享有著作權為前提。因此既然高虹安引用的是資策會的論文，資策會享有著作權，就不符自我抄襲。既然高虹安知道會上傳到網路，不論是不是自己上傳的，也均已侵害公開傳輸權。

雖然高虹安並非基於商業目的，但抄襲的核心內容並未有任何轉化使用，兩者差異不大，也均就同一研究主題發表，結論亦相同，難謂在學術貢獻上有所助益，彼此應有選擇取代的效果，即無合理使用空間。縱使所利用部分佔博士論文的比例不高或低於6%，也不足矣認定為合理使用。

資策會的論文為耗費相當人力、資源產生的成果，有相當參考價值。高虹安為完成自身博士學位及論文，未經資策會同意即擅自利用，以節省研究成本、時間，有違學術倫理，因此判決高虹安應賠償40萬元，將爭議段落、文字內容刪除，並於聯合報、自由時報全國頭版刊登判決。全案可上訴。

