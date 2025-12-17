論文爆「AI幻覺」！港大確認引用虛構文章 社科院副院長下台

香港大學推行AI教育普及化，將AI融入教學，與英特爾合作成立「AIM Lab: AI Mentors for All」創新實驗室。翻攝校方臉書@The University of Hong Kong



全球大學排名第11名的香港大學，一博士生論文上月被發現引用不存在的「AI幻覺」文獻。港大今天（12/17）確認該論文部分引用AI生成的虛構文獻，已採紀律處分，而掛名論文通訊作者的知名學者葉兆輝，已卸任港大社會科學院副院長及研究事務相關職務。

事件起於香港有網友11月7日在社交媒體Threads發文指出，一篇分析香港生育率的論文「Forty years of fertility transition in Hong Kong（香港40年生育率變化）」，所列參考文獻多則不存在，懷疑引用虛構文獻，出現「AI幻覺（AI Hallucination）」，《香港經濟日報》指此詞彙指AI所生成貌似合理，實則虛構、不合現實，甚至錯誤的資訊。

廣告 廣告

香港大學。翻攝校方臉書@The University of Hong Kong

香港媒體指論文引述61項文獻，有的附數位物件識別碼（Digital Object Identifier，DOI）超連結，有的附Google學術超連結，但逐一點擊後，7項顯示「DOI Not Found」（找不到DOI）、22項顯示「Sorry, we couldn't find this article（抱歉，我們找不到此篇文章）」，無法檢視內容。

這篇論文刊於由中國國家衛生和計劃生育委員會主管、中國人口與發展研究中心主辦的全英文學術季刊《China Population and Development Studies》（中國人口語發展研究），由德國出版社Springer Nature出版。

論文作者包括港大社會工作及社會行政學系博士生白逸銘，港大社會科學院副院長暨社會工作及社會行政學系講座教授葉兆輝，列通訊作者，其他作者包括港大統計與精算學系副系主任屈錦培、政府統計處研究員等6人。

香港大學。翻攝校方臉書@The University of Hong Kong

葉兆輝在事件爆發後承認學生以AI整理資料後未再檢查，但強調論文通過2次學術審查 (Academic Review)，內容無揑造，此事無關學術誠信問題。港大則表示高度重視，展開核查。

香港《明報》等媒體今天（12/17）報導，港大已對涉事博士生採紀律處分及相應處理，博士生也已向期刊申請撤稿；通訊作者葉兆輝卸任港大社科院副院長及研究事務。

香港大學推行AI教育普及化，將AI融入教學，與英特爾合作成立「AIM Lab: AI Mentors for All」創新實驗室。翻攝校方臉書@The University of Hong Kong

《明報》報導，根據該期刊出版社Springer Nature官網，文章在本週一（12/15）撤回。出版社表示，無法核實論文中至少24項參考資料，作者也承認未如實申報使用AI。

根據國際高等教育研究機構Quacquarelli Symonds（QS）今年6月公佈「2026年QS世界大學排名」(QS World University Rankings)，香港大學居全球第11名，為亞洲第二；亞洲排名最高為新加坡大學，居全球第8名。

更多太報報導

走私10萬孕婦血液樣本出境 廣州海關破獲「寄血驗子」黑色產業鏈

哭求「永遠留下來」日本大貓熊將清零 數千人湧上野動物園

曬資深飛官「4字軍魂」手套！ 小泉大讚自衛隊不畏中國雷達照射