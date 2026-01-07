論文發表不是重點 負責任的思考才是 VIS高二生AI研究 登上國際高中學術平台NHSJS

▲VIS國際實驗教育高中生Gavin Tseng鄭宇哲在教師Dr. Bianchi-Pennington 指導下發表AI論文獲NHSJS錄取

【互傳媒／ 記者 陳家珍／台北報導】近期，VIS 國際實驗教育高中部學生以人工智慧（AI）為主題完成研究，並將成果投稿至國際高中生研究平台 NHSJS（National High School Journal of Science），經審稿後刊登。這樣的成果，的確值得肯定；但我們如果只停留在「高中生就能發表論文」的表層驚嘆，反而可能錯過了更重要的教育意義。

台北VIS國際實驗教育執行長黃禮騏說，當一位高中生完成研究、投稿，並在國際高中生研究期刊平台上發表時，外界第一個問題往往是「這樣的發表有多厲害？」「對升學有沒有幫助？」但身為教育工作者的他更想問的是：這個過程，究竟讓學生學會了什麼？發表不是重點，學會「如何負責任地思考」才是。

事實上，NHSJS 並非傳統意義中、以學術影響力為導向的專業期刊，而是一個為高中生設計、具同行評審機制的研究發表平台。它的價值，不在於「學術權威性」，而在於讓學生第一次完整經歷研究設計、方法選擇、結果呈現，以及回應審稿意見的過程。理性批判，不是天賦，而是一種被練習出來的能力。

此次研究中，VIS學生鄭宇哲Gavin Tseng 嘗試回答一個當前 AI 發展中非常真實、也高難度的問題：「在不一味增加成本與規模的情況下，是否能透過更有效率的設計方式提升模型表現？」他必須思考如何讓比較公平、如何設定一致的測試條件、如何界定「表現好」的標準，同時也要誠實說明研究的限制與尚未能驗證的部分。這些能力，與其說是「科研技巧」，不如說是負責任思考的基本功。

鄭宇哲進一步說，研究聚焦的概念其實很直觀。與其一直把模型做得更大，不如嘗試讓模型「重複使用同一套核心能力」。像是用同一組零件多跑幾輪，看看能不能產生更穩定、更好的輸出。學生把不同做法放在相同條件下訓練與測試，並用一致的方式檢查產出內容的品質（例如是否通順、是否前後一致等），就清楚地呈現了本次測試的限制與未來需要更大規模的驗證之處。

具英國特許教學學會士FCCT、英國皇家藝術學會終身會士 Life FRSA雙重身份的黃禮騏補充，理性批判不是『有意見』而已，而是能把問題拆解清楚，用公平的方法驗證。最後還能把結果講到一般人也聽得懂。當學生具備這種能力時，在面對任何領域與公共議題上，都能更有判斷力與責任感。在 VIS校園裡，經常談 理性批判 。但這個詞很容易被誤解為 很有想法 或 敢於質疑 。實際上，理性批判的核心並不是意見，而是方法。

近年來，教育現場充滿各式各樣提早準備、提早競爭的焦慮：提早修大學課、提早做研究、提早累積履歷。但我們真正需要提早給學生的，並非成人世界的競賽，而是真實而完整的思考練習。研究寫作要求學生把想法寫清楚，審稿制度要求他回應他人的質疑，而公開發表則意味著：你願意讓自己的想法被檢視、被理解、被討論。這些週程和經驗，遠比任何頭銜或成果來得深刻。

黃禮騏認為，高中生研究還是有限，但這次發表不會是終點。只要教育能為學生提供足夠真實、可檢驗、也可承擔的學習情境，他就能在嘗試中學會如何提問、如何修正、如何為自己的判斷負責。在快速變動的世界裡，真正能陪伴學生走得長遠的，不是一條漂亮的履歷，而是一套能反覆使用的思考方法。而這，正是我們在教育現場最該努力守住的核心價值。