論文領4.8萬補助！張文IG、X帳號起底：全被清空

台北市日前發生重大隨機攻擊事件，27歲嫌犯張文在台北市多處犯案，造成4人死亡（含兇嫌）、11人受傷，震驚社會。案發後，外界關注張文的身分背景與成長歷程，相關資訊也陸續被揭露。

網紅「四叉貓」（劉宇）在臉書發文指出，張文畢業於永平工商餐飲科，之後考上國立虎尾科技大學資訊工程系，並曾完成一篇研究計畫論文，題目為「利用多任務串聯卷積網路模型實作人臉辨識輔助課堂點名」。

四叉貓表示，該研究計畫內容顯示，張文曾以自拍照作為人臉辨識範本進行實作。

四叉貓進一步指出，該研究計畫執行期間為2020年7月1日至2021年2月28日，歷時約8個月，並獲得政府補助新台幣4萬8000元。相關資訊曝光後，也引發部分網友議論，對其學歷背景與人生轉折感到惋惜。

此外，四叉貓也透過張文使用過的電子郵件信箱，追查其社群平台帳號。他推測，先前曝光的臉書帳號可能為張文就讀高職時期用於遊戲的帳號，而以該信箱註冊的帳號，可能才是其主要使用帳號，但目前相關內容已被清空，難以進一步確認。

四叉貓也發現，張文的Instagram帳號於2019年創立，X（前Twitter）帳號亦存在，但兩個平台的貼文內容皆已清空。

另一方面，台北市警察局在案發後成立專案小組調查。警方指出，張文的犯案行為為長達約1年半的縝密策畫，平時社交圈極度封閉，社群互動幾近於零。

警方調查發現，張文雖有臉書帳號，但帳號內無任何貼文與好友紀錄，亦未使用Instagram、Threads等主流社群平台；其LINE通訊錄中，僅存房東與房仲等少數聯絡人。

