諜影幢幢！中國軍工企業人員遭境外間諜策反啟示錄／羅登廉

羅登廉（作家、文藝評論家）

國際局勢暗潮湧動，境外間諜的黑手，早已悄悄伸向我們。根據媒體報導，中國某軍工企業專案經理郭某等3人被境外間諜策反，對國家安全帶來嚴重威脅。

郭某的淪陷始於一次因公務需要，隨團赴某國進行專案驗收工作，沒能抵禦住對方的美色誘惑。但這背後，是理想信念的鬆動，是對保密二字的漠視，更是愛國情操的喪失。

境外間諜的套路越來越深。他們不再用簡單的利益收買，而是先摸清對方的軟肋，用情感做鋪墊，用美色做誘惑，再用隱私把柄要挾，一套組合拳下來，讓不少人在半推半就中迷失方向。郭某被策反後又將同行的企業高級工程師、技術專家陳某及工作人員黎某策反，3人成了間諜手中的棋子，把軍工企業的涉密信息輕易送出。那些被鑑定為機密等級的文件和情報，每一份都關乎國家安全，每一次交接都在挖坑給國防事業。

廣告 廣告

十年牢獄之災是郭應有的懲罰，另外兩人也難逃法律制裁。可懲罰以外更該反思，為什麼這樣的圍獵能屢屢得手。涉密者出境有明確的審核流程和保密要求，行前教育、境外監督、歸國報告，每個環節都是防線。

但在這起案件裡，這些制度似乎都成了擺設，教育走過場，審查流於形式，境外期間更是無人監管，給了間諜可乘之機。人心的防線一旦失守，制度的漏洞就會被無限放大。郭某倘若能在誘惑面前守住底線，倘若心中有對法律的敬畏，對職責的堅守，就不會落入圈套。而他所在的單位，若是能把保密管理落到實處，不是簡單地簽幾份承諾書、開幾次動員會，而是真正讓每一位涉密人員認清風險，知道該如何應對境外人員的“糾纏”，或許這次“叛逆”就能避免。

其實，反間諜不是某個人的事，也不是某個部門的責任。軍工、科學研究這些關鍵領域，是國家的核心防線，容不得半點馬虎。教育訓練不能只停留在紙上，要讓典型案例真正觸動人心，讓每個人都清楚，間諜可能就藏在我們身邊，圍獵可能隨時發生。而人員管理更要形成閉環，從出訪前的嚴格審查，到境外的即時監督，再到歸國後的細緻排查，每個環節都不能缺位。

法律的嚴懲是事後的補救，真正的防範在於事前的堅守。對涉密人員而言，每一次境外出遊都是一場考驗，每一次與陌生人接觸都要保持警覺。那些看似平常的社交往來，可能藏著不為人知的殺機；那些一時的僥倖心理，可能換來終身的悔恨。守住底線，不僅是保護自己，更是守護國家的安全。

境外間諜的圍獵從未停止，手段也不斷翻新。但再隱密的套路，也敵不過堅定的信念和嚴密的防範。築牢國家安全防線，既要靠法律的剛性約束，也要靠每個人的自覺堅守。把保密意識融入日常工作的每個細節，讓制度真正發揮作用，才能讓間諜無機可乘，才能築牢好國家安全防線。（照片翻攝示意圖）