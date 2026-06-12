「諜龜諜魚」窺探敏感數據? 中國稱海岸線拉警報 又在南海佈「漂浮結構」

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中國稱此為以「航海服務」為名在商船貨輪上推廣安裝的「諜龜諜魚」新型船舶電子設備，實在探查中國敏感數據。圖：翻攝自 央視新聞 圖：翻攝自 央視新聞

[Newtalk新聞]

近期南海主權爭議再度升溫，菲律賓對中國在黃岩島（Scarborough Shoal）的活動表達強烈不滿。根據《ABC》新聞指出，菲律賓抗議中國在南海一處有爭議的沙洲上部署漂浮「結構」及其人員，擔心這可能是北京將該環礁改造成島嶼基地努力的一部分。

據《環球網》報導，菲律賓海岸警衛隊發言人傑伊·塔里埃拉（Jay Tarriela）於當地時間 6 月 10 日的簡報會上公開航拍照片，指稱該漂浮平台甲板面積約為 30 餘平方公尺，並裝有金屬桿。菲律賓武裝部隊參謀長羅密歐·布勞納（Romeo Brawner）亦發表官方聲明，表示該結構物上似乎安裝了天線，且有活體人員活動。

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菲律賓官方公佈的黃岩島「新建築」圖片 圖：翻攝自環球網

針對菲方的指控，《環球網》引述中國科學院南海海洋研究所的聲明澄清，自 2026 年 5 月 20 日起，該所便牽頭實施黃岩島發育演化與生態韌性綜合科學考察。

中方強調，菲方炒作的「新建築物」，實際上是科考團隊搭建的漂浮式原位採樣與實驗平台，用於開展岩芯取樣及環境要素時序觀測。中國社會科學院和平發展研究所研究員楊霄受訪時反批，菲方臆測中國將興建永久設施是「以小人之心度君子之腹」，並強調南部戰區與海警每個月都會發布常態化巡查情況，呼籲菲方停止毫無意義的煽動炒作。

中國科學院南海海洋研究所發布的此次科考活動科考船航拍 圖：翻攝自環球網

在各國爭奪海洋主導權的同時，水下的情報暗戰也正悄然上演。根據《央視新聞》報導，中國國家安全部發布警告指出，近年來境外間諜情報機關透過多種新型設備，持續竊取中國約 300 萬平方公里管轄海域的敏感數據。

國安部羅列了四大竊密手段，包含裝載高精度監聽感測器以蒐集潛艦聲紋的探測浮標、掛載感測器以回傳水溫與洋流數據的「諜龜諜魚」、利用太陽能驅動並傳送艦船活動資訊的水面航行器（波浪滑翔機），以及假借「航海服務」名義安裝於商船上以捕捉港口動態的多模態情報採集裝置。

對抗中國的主權聲索，菲律賓軍隊在南海仁愛礁舉行升旗典禮。 圖 : 翻攝自雪狼看世界

《央視新聞》進一步指出，這些海洋敏感資料一旦外洩，將嚴重危害中國國防與經濟安全。境外機構長期窺探並繪製「水下地圖」，不僅能研判近海防禦薄弱點，更可能探查出近海石油與天然氣礦藏的分布數據，進而引發資源開發權糾紛。對此，中國國安部呼籲科研人員與廣大漁民提高警覺，若發現不明浮標或可疑裝置，應第一時間通報，以共同防堵海洋竊密漏洞。

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