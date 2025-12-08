諧星「點滴阿姨」牽扯SHINee Key 驚曝已認識10年

韓國諧星朴娜勑被爆「點滴阿姨」非法注射，如今牽扯到男團SHINee成員Key（金起範）。（圖／翻攝自朴娜勑、Key IG）





韓國諧星朴娜勑近日爭議不斷，讓她在今（8日）宣布無限期停止活動，卻沒想到被爆出在非醫療場所進行「點滴阿姨」的注射一事，居然牽扯到男團SHINee成員Key（金起範），瞬間引發了韓網熱議。

朴娜勑日前被《Dispatch》（D社）爆出長期接受無醫師執照的「點滴阿姨」閨密A某進行非法醫療行為，包含在非醫療場所打點滴、無處方籤服用抗憂鬱藥物，還會帶著A某處出國工作。

對此，朴娜勑的經紀公司則回應：「A某是有執照的醫生，只是打營養針，並非非法醫療」，並強調如果對方真的沒有醫師執照，將依法追究責任。

「點滴阿姨」A某的發文在SNS被瘋傳。（圖／翻攝自X）

根據韓媒報導，有網友在6日於論壇曬出A某的社群發文，去年12月曾發出貴賓狗的影片，配文則寫下：「Comde啊～你怎麼了？已經超過10年了，為什麽還總是瞪著我？」、「難以捉摸的Comde心思，都已經10年了，能不能和睦相處了？Garcons都不會這樣，你為什麽這樣呢？」標註地點則是漢南洞UN Village。

男團SHINee成員Key（金起範）養的咖啡色貴賓叫Comde、灰色的則是Garcons。（圖／翻攝自Key IG）

而Key所養的兩隻貴賓狗，咖啡色的叫Comde、灰色的則是Garcons，並且在這4年時間，Key都居住在漢南洞UN Village的高檔公寓拉泰拉斯漢南，而A某發布的影片房間的佈局，和Key在《我獨自生活》公開家中的佈景幾乎一樣，被認為Key和A某或許因朴娜勑有所聯繫。

如今A某已經刪除貼文並將帳號設定為非公開狀態，不過截圖已經在各大SNS流傳，面對Key是否與A某有關係，所屬SM娛樂並未回應，而韓媒聯繫也無果。

