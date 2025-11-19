諧音哏入侵！「甘阿捏」韓文上衣 網友笑瘋：要全包

台灣品牌50% FIFTY PERCENT推出一款韓文諧音大學T。（圖／翻攝自50% FIFTY PERCENT官網）





「諧音哏」一直是台灣人的日常，先前有超商推出諧音品名商品，引發網友風潮，如今連韓文都有諧音哏了！有一名網友在threads上發文，台灣品牌50% FIFTY PERCENT推出一款韓文諧音大學T，由韓文拼音出台語發音「깜안네（甘阿捏）」，引發網友熱議，紛紛表示太有創意啦！

一名網友在threads發文，「昨天在逢甲逛50%衣服我真的笑到不行，會台語又剛好只看得懂上面的韓文字母，我跟男友笑到快瘋掉」，這款大學T是利用「韓文字母」去拼出台語，底下還附上英文翻譯。有網友甚至提供中文空耳版：「1.拍尼當搞蕭郎、2.哩洗咧靠喔、3.係咧哈囉、4.ㄏㄧ咧咧、5.韓文的 母ㄊㄟˉ、6.甘阿捏」，讓更多人看完笑翻，直呼想全包收藏。

廣告 廣告

在 Threads 查看

網友留言一片好評，「超好笑，很有哏欸」、「超煩的，限定有學過韓文的台灣人」、「原來學韓文是用在這裡」、「會韓文拼音，跟著唸就笑出來了」，紛紛表示原來學韓文是為了諧音哏。

另外也有網友分享自己請韓國男友唸出這些字，「疑惑到不行的韓國男友＋笑到瘋掉的我」，讓其他網友也笑到不行，表示「韓國人一臉正經地唸，真的會憋不住笑」。

在 Threads 查看

更多東森新聞報導

又是諧音梗！國稅局櫃台「擺麥仔茶」網笑：麥茶＝別吵

WBC看東森／中華對戰尼加拉瓜 蔣萬安再玩諧音梗：「瓜」不中

樂事沾醬洋芋片強勢回歸 掀全台尋John熱潮

