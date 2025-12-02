諧音哏！店員名牌取「江母鴨.范泛之輩」 超商：保護安全

台北市 / 綜合報導

大家去超商購物消費，注意過店員的名牌嗎？店員的名稱最近掀起討論，因為有人叫「江母鴨」，還有人叫「呂箔包」，我們的記者，訪問的這位叫做「范泛之輩」，但這些都不是本名，而是工作時的綽號。因為有些店員使用本名，結果被騷擾，還有人被肉搜，連社群都被找出來，所以陸續有企業，去除名牌上的全名，希望能保護員工的人身安全。

超商店員范泛之輩說：「你好，我叫范泛之輩。」超商店員秀出名牌自我介紹，但這位「范泛之輩」，姓范名可不叫泛之輩，原來這是上班時的名牌綽號，民眾說：「范泛之輩嗎，我覺得江母鴨比較有趣，我對吃的比較感興趣，江可以有很多諧音哏，也可以叫江江江江。」民眾說：「他們自己會知道是哪個店員，不會有個資的問題，比較不會這麼有暴戾之氣，我要投訴那個江母鴨。」

沒錯店員取綽號創意無極限，還有人叫做江母鴨，就連呂箔包蘇試圈也出現，原來連鎖超商今年初開始，讓店員使用姓氏取綽號取代本名，這背後除了希望降低階級以及距離感，也要保障同仁安全，超商店員范泛之輩說：「客人會去記我們的名字，就是對我們來說其實會有一點壓力，就是他會一直問我說，你的名字好奇特，然後會一直問說，你的名字怎麼念，然後一直指著我的名字一直盯著看，很不舒服啊可是不能對客人怎麼樣。」

實際上就有民眾分享，他在某間賣場上班因為名牌使用本名，沒想到收到一則陌生訊息，被詢問是否在某賣場上班，讓當事人心生恐懼，民眾說：「這樣也好啊，不用讓客人知道他真的叫什麼名字。」另一間連鎖超商，同樣讓員工自由決定，名牌上的姓名以及稱謂，另外也有連鎖日本壽司店的員工分享，他們的名牌將姓氏移除只留下名字，這些規定與時俱進，就盼能保護店員，也讓消費者享有舒適的服務品質。

