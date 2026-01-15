諧音梗招牌「怕奢席、點豬舍」 網一看霧煞煞：原來是台語諧音

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

台灣不少店家會用諧音梗來當作店名，除了增加趣味外也容易吸引顧客上門。近日，有網友在社群平台上發出一張店家招牌的照片，寫著「怕奢席、點豬舍」，他困惑表示：「這什麼意思？」貼文曝光後引起網友熱議。

一名網友在臉書社團「爆廢1公社」發出一張店家招牌，上面寫著：「怕奢席、點豬舍」，讓他不禁好奇：「這什麼意思？」對此，有網友解答這就是「打鑰匙、電子鎖」的台語直翻，笑倒大批網友。

不少網友紛紛在留言區稱讚這個諧音梗很有趣，表示：「超強的台語空耳」、「第一條看得懂，第二條真是感謝大家解釋」、「打鑰匙電子鎖，老板太可愛啦」、「啊賀 你不是台灣人吼！一測就知道」、「滿滿的『鄉音』」。

不過也有人看了解答後指出：「外配看不懂，怎麼辦」、「做這個招牌的沒有一頭霧水嗎？」、「直接國字不好嗎？搞得像猜謎語！」、「無聊還以為有創意 就直接國語翻過去 就以為這樣就是諧音梗了嗎…」、「看招牌就不想去」。

