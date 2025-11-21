諮商心理師陪伴需要被看見的心 屏縣衛生局分享真實案例

屏縣衛生局分享真實案例，諮商心理師陪伴需要被看見的心。（屏東縣政府衛生局提供）

記者毛莉／屏東報導

每年11月21日為「諮商心理師節」，屏東縣政府衛生局透過真實案例分享，讓更多民眾理解心理諮商的價值，在感到辛苦時願意主動尋求協助，同時也能多關心周遭的親朋好友，適時鼓勵他們透過專業管道獲得支持。

32 歲阿梅（化名）懷孕 33 週，多年來飽受慢性疾病折磨，使身心逐漸疲憊。面對即將到來的角色轉變，她開始懷疑自己是否有能力成為好母親、好伴侶。長期壓力與自責讓情緒愈加低落，甚至出現自傷行為。所幸在家人陪伴下，支持她鼓起勇氣踏入心理諮商室，為自己尋求新的力量。

衛生局表示，諮商初期諮商心理師以同理且穩定的陪伴支持阿梅，並透過認知行為治療協助她學習辨識負向思考，逐步從無助與自我否定中走出來，重新建立自我價值。隨著心理療程推進，她開始肯定自己的努力，並願意與家人分享需求、調整生活步調。如今，她的情緒逐漸穩定，也重新點燃迎接新生命的勇氣與期待。

衛生局長張秀君表示，心理諮商是一種友善且專業的陪伴，不僅能協助認識自我、整理情緒，更是培養心理韌性的寶貴資源。隨著社會對心理健康的重視提升，越來越多人願意透過諮商探索自身需求、提升生活品質，讓求助成為積極照顧自己的行動。

張秀君指出，屏縣建置內埔、潮州及車城三處社區心理衛生中心及33鄉鎮市衛生所，提供心理諮商、壓力調適課程、情緒支援等多元服務。當壓力過大、情緒難以承受時，不需要獨自面對；可撥打 1925（依舊愛我）安心專線，或透過心理諮商預約系統（https://reurl.cc/3MVRy9）預約，給自己一份屬於心的照顧。