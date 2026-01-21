諮詢植牙竟碰上詐團「假醫療詐騙」 基隆1民眾被騙走140萬元

基隆市警察局局長林信雄主持「打詐儀錶板」記者會，提到近期對同一被害人阻詐成功二次，保住4000萬元，並逮獲車手。（記者趙智偉攝）

基隆市警察局局長林信雄於21日主持「打詐儀錶板」記者會時，提到基隆有民眾因牙齒問題，誤信植牙詐騙話術，被詐騙集團騙走140萬元；鑑於國內高齡化趨勢，須治療牙齒的年長者不在少數，為防範類似「假醫療詐騙」，林信雄特別提醒民眾留意。

基隆市警察局局長林信雄表示，基隆市於114年12月份受理詐欺案件共計207件，與11月份持平；另12月份的詐欺案件財損金額為8444萬元，較11月份增加了1978萬元。

林信雄特別提到，有一些詐欺案件的被害人遭到詐騙集團一騙再騙，日前基隆就有1名婦人被詐騙集團慫恿投資黃金，誤信有暴利可圖，便前往銀行準備匯款3000萬元到詐團指定帳戶，幸經警銀合作阻詐成功，該名婦人才放棄匯款。

結果，該名婦人隔天又到銀行匯款950萬元到銀樓買了2公斤的黃金條塊，連同45萬元現金準備面交車手，事經婦人的兒子及時向警方報案，警方趕在婦人回家前，將獨自坐在婦人家中等待收取黃金及現金的車手逮捕。值得一提的是，抱著黃金回家的婦人看到警方，還不相信自己遭到詐騙，經被逮的車手坦承，婦人才驚覺誤陷詐騙陷阱。

林信雄表示，基隆首創「阻詐金鐘罩」已減少許多易受騙弱勢族群或潛在詐騙受害人再遭詐騙，另在金融機構的全力配合下，警方阻詐不遺餘力，成功守住許多被害人財產。不過，有一些詐騙案件的錢已被騙走，警方雖全力溯源追蹤金流，竭力想凍結被騙走的贓款，但事實上追回來的機率相當有限。

21日的「打詐儀錶板」記者會，警方邀請到1名詐騙受害人A小姐現身說法。A小姐除訴說被騙了450萬元的過程外，並提到自己在受騙後，身心都受到極大壓力，曾看過詐騙案件被害人自殺的新聞，自己也曾萌生輕生的念頭，就連出庭時也感到恐懼，擔心被詐騙集團成員報復。

A小姐說，他後來和一些詐騙被害人相互抱團取暖，只能藉由宗教信仰尋求心靈平靜，只希望被騙的錢能追回來，詐騙集團成員能受到重懲。