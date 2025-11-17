諷中國「加深美日關係」 美駐日大使再挺台：堅定維護台海和平穩定

美國駐日大使葛拉斯重申美日同盟、維護台海和平。(AP)

中國對日本首相高市早苗的「台灣有事論」表達強烈不滿，多次出言挑釁。美國駐日大使葛拉斯（George Glass）15日才在社群平台上發文諷刺日中國大使「加深美日關係」，今（17日）又再度強調美日同盟堅定維護台灣海峽和平穩定的決心。

日本首相高市早苗日前接受質詢時表示，如果「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」。此言論引起中國不滿，駐大阪總領事薛劍揚言「斬首」高市早苗；；中國外交部副部長孫衛東也向日本駐中國大使金杉憲治提出抗議；中國外交部與駐日大使館則發布通知，呼籲中國公民暫時避免前往日本。

美國駐日大使葛拉斯（George Glass）15日在社群平台上傳一張耶誕卡圖片，並寫道，「謹向駐日中國大使吳江浩、駐大阪總領事薛劍致以誠摯感謝，感謝兩位為進一步加深堅不可摧的日美同盟所付出的努力，辛苦了」。日本網友稱讚葛拉斯（George Glass）的言論，認為這是相當高明的諷刺。

今（17日），葛拉斯（George Glass）又再度發文表示，「我們始終秉持共同信念，永遠堅守使命。與七大工業國（G7）集團夥伴關係一樣，美日同盟堅定不移地致力於維護台海的和平與穩定，做為自由開放的印太地區的一部分。我們強烈反對任何單方面企圖藉由武力或脅迫方式改變區域現狀的行徑。」同時附上美國總統川普與高市早苗上月在橫須賀海軍基地登上美國航空母艦「喬治華盛頓號」的照片。





