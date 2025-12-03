諷刺檢調搜索！陳佩琪：賴清德案底不少 搞不好有清涼照、Women夾

前民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪諷刺總統賴清德家若遭搜索，「案底不少，搞不好也有清涼照、Women夾或其他驚人東西」。圖為陳佩琪分享居家日常。 圖：翻攝「臉書」陳佩琪Peggy粉絲專頁

[Newtalk新聞] 前民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪今（3）日在臉書「陳佩琪Peggy」粉絲專頁發文，痛批檢調去年搜索柯家時的離譜理由，並諷刺總統賴清德家若遭搜索，「案底不少，搞不好也有清涼照、Women夾或其他驚人東西」。延續她近期對司法不公的控訴。

陳佩琪回顧去年8月30日檢調「兵分54路」搜索柯家及相關地點，稱搜索票理由荒謔，包括指柯家購買林森南路辦公室「財力不符」即為貪汙鐵證；另租客公司股東李X鐸與威京集團主席沈慶京舊識，即被認定柯藉買樓洗錢、圖利京華城。她澄清，該辦公室租客A先生租用逾10年，柯文哲從政前即已租賃，她僅見屋主數次，柯從未踏足，簽續約僅見A一小時，全程有房仲在場，後續無接觸。搜索後，A以名譽受損為由僅付1.5個月租金，霸占半年欠租逾百萬，卻反被指洗錢，陳質疑：「我們才是受害方。」

陳佩琪更批民眾黨選舉補助僅民進黨三分之二，卻被視為貪汙證據，導致柯遭羈押一年。搜索超範圍達54處，「興之所至就散步去搜」，陳感嘆：「法律竟可如此？大家皮繃緊，適應就好。」柯家隨身碟被搜出女星清涼照及「Women資料夾」，陳表示：「不在意，只要不是小三在家就好」；反嗆「至於賴清德家可以蒐到什麼，進去搜一下不就知道了，他案底不少耶， 搞不好也有清涼照、women夾哩、甚或其他驚人的東西也說不定…」

柯文哲去年涉京華城案被起訴28年半，12月中旬將辯論關鍵證據。陳佩琪2日已轉述柯言，呼籲搜索賴及親友房產，「絕對比我們精采」。資深媒體人周玉蔻回擊，稱若搜賴家只會看到累計逾億元的捐款收據。民進黨未對此回應，但仍凸顯政治對立，司法公信恐再受考驗。

