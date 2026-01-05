諷刺美國？習近平會見愛爾蘭總理 稱單邊霸凌衝擊國際秩序

美國總統川普下令發動「絕對決心」行動，美軍深夜空襲委內瑞拉，並衝入總統官邸逮捕委國總統馬杜洛與其妻子，接著搭乘直升機把人押至美國。但這種跨境逮捕他國總統行為，國際上有不同反應，哥倫比亞、墨西哥強烈譴責美國，歐盟各國則大多保持中立態度。

今（5）日中國國家主席習近平會見愛爾蘭總理馬丁，會中他表示，「當今世界變亂交織，單邊霸凌行徑嚴重衝擊國際秩序，各國都應尊重他國人民自主選擇的發展道路，遵守國際法及聯合國憲章宗旨和原則，大國尤應帶頭。」這一番話疑似諷刺美國行為不合法。

中國外交部昨日也針對美國襲擊委內瑞拉一事發表評論，發言人表示，「中方對美方強行控制馬杜洛總統夫婦並移送出境表示嚴重關切，美方行徑明顯違反國際法和國際關係基本準則，違反《聯合國憲章》宗旨和原則。中方呼籲美方確保馬杜洛總統夫婦人身安全，立即釋放馬杜洛總統和夫人，停止顛覆委內瑞拉政權，透過對話談判解決問題」。

