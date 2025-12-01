諷刺辛芷蕾「影后沒含金量」？郝蕾喊巨大烏龍 網友不買帳
大陸實力派女星辛芷蕾日前憑電影《日掛中天》勇奪第82屆威尼斯影展最佳女演員獎，消息傳出後影迷紛紛獻上祝福。然而，同為實力派的資深女星郝蕾卻在朋友圈發文，疑似對影展結果冷嘲熱諷，寫下：「威尼斯憑藉一個女演員扯頭髮，就可以得影后，這個影后還有含金量嗎？」一句話引爆輿論。
由於郝蕾當時並未指名道姓，但內容明顯影射某位以肢體衝突情節得獎的演員，不少網友瞬間將矛頭指向剛獲獎的辛芷蕾，認為兩人本無交集卻突然「空中交火」。風波持續延燒後，郝蕾今（1日）在新加坡國際華語電影金獅大賞的採訪中親上火線回應。
郝蕾強在新加坡國際華語電影金獅大賞採訪環節，回應風波希望外界不要多做聯想：「好吧關於辛芷蕾的這個問題，是一個巨大的烏龍」，郝蕾笑稱在事發當天她就已經和辛芷蕾溝通好了，「我說的壓根就不是她（辛芷蕾）」。
不過這段解釋並未成功平息網友怒火，大批網友依然在社群痛批：「郝蕾說不是辛芷蕾，那到底是在說誰呢？」、「每個字都像在點名，現在一句不是就帶過去了。大家也不傻」、「郝老師你真是好雷啊。朋友圈不是挺敢說的嗎？怎麽線下慫成這樣，你說的究竟是誰，指名道姓說出來唄，影射那麽多怪別人對號入座了可還行」、「真有意思，當初朋友圈裡陰陽怪氣『這個影后還有含金量嗎』，現在又改口說是誤會」。無論真相如何，此事件讓郝蕾與辛芷蕾的名字再度被推上話題中心，熱度持續延燒。
事實上，此前郝蕾曾在11月7日便大以長文回應，強調這份榮譽不僅屬於她個人，更屬於整個《日掛中天》團隊，以及所有相信好故事的人，提到影片中被熱議的「扯頭髮」鏡頭，只是整部作品極小的一部分，不應以片面片段去評價整體表演，「評價一個表演，就像評價一個人，看片段不如看全貌。如果大家因為爭議而願意去了解這部電影的全貌，那我反而覺得是件好事。」
