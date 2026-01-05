南部中心／蘇晟維、謝耀德 高雄報到

原本該是接住性侵被害人的心衛中心，沒想到卻變成了性侵的源頭，這名涉案的何姓嫌犯，不但是分區最高階主管，還曾經獲得績優督導的殊榮，案發後，他進行論文口試寫的也是社會安全網，離譜行徑，不但火速遭到解聘，連他的妻子，以涉嫌利用職務洩漏偵辦進度，同樣遭到免職。

諷刺！心衛中心惡狼主管涉性侵少女 論文大談社會安全網

余姓心衛中心分區執行秘書，利用職務之便，查詢少女個資將人約出後性侵。（圖／翻攝畫面）

站在頒獎台上，拿下社會安全網的績優督導，他就是涉嫌性侵列管個案的何姓嫌犯，甚至還上電台，大談社會安全網，卻利用職位之便，對最該被社會接住的個案性侵，二次傷害，把心衛中心當成自己的犯罪狩獵場，國民黨高雄市議員陳美雅痛批，「社會安全網完全潰敗，他手上有這麼多的這些，需要保護女孩的個資，那為什麼當他在查詢，這些人的個資的時候沒有任何的警示。」

何姓嫌犯負責性侵等個案管理，卻涉嫌性侵個案。（圖／民視新聞）

42歲的何姓嫌犯，擔任心理衛生中心的執行秘書，是分區最高主管，掌管的就是輕生、家暴、及性侵的個案管理與處遇，甚至還獲得績優督導，案發後，衛生局火速將他解聘，他的妻子，在社會局的家防中心，也利用職務之便查詢案件偵辦內容，洩漏給丈夫，也遭到兩大過免職，高雄市衛生局長黃志中表示，「地檢署通知，了解有這樣的事情發生之後，我們即刻開考績委員會，予以兩大過免職。」

案發後何姓嫌犯妻子，也涉嫌利用職務之便，查詢案件進度洩漏進度。（圖／民視新聞）

國民黨高雄市議員李雅靜說，「是不是現在，打算永遠將這件事情，就這樣子蓋牌了呢。」只是這起案件，衛生局八月獲報後，直到檢方起訴揭露，外界才知情，被議員質疑是蓋牌，衛生局則強調，第一時間就做了處置，也全面檢討心衛中心的接案流程，民進黨高雄市議員林智鴻說，「當時其實我們共識就是說，先救這個孩子，先讓這個孩子走出這個痛苦的陰霾。」，高雄市衛生局長黃志中表示，「心衛中心的部分，我們聘請了八位的學者專家，進行相關的督導跟檢討。」

高雄市衛生局擔心影響被害少女，低調懲處調查，遭議員質疑蓋牌。（圖／民視新聞）

嫌犯一面大談社會安全網，甚至犯案後半個月，論文口試講的也是社會安全網，卻做了傷害個案的事，如此行徑又何等諷刺。

