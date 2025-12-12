諷刺！昔喊「寶貝已是家庭成員」加盟老闆涉虐柯基犬…模範飼主遭撤銷

記者陳弘逸／新北報導

事件延燒市府也將原先官網表揚的新聞悄悄下架，並撤銷涉嫌虐狗飼主的獎項。（圖／翻攝自新北市政府官網）

新北市詹姓飼主飼養14歲高齡柯基犬「秋刀魚」，未料，疑因便溺引起詹男不滿，把牠打到角落，不斷發抖，還拍照PO文嗆「送養，不然就安樂死」，此舉引起網友炸鍋。詹男被起底，是茶聚某加盟店詹姓負責人，2023年還獲「金飯碗」獎項被譽為「模範飼主」如今因虐狗形象完全崩壞，事件延燒市府也將原先官網表揚的新聞悄悄下架，並撤銷獎項。

雖官網已撤除，但網站搜尋，仍可見相關新聞。（圖／翻攝自goolge）

原先新北市府新聞稿中提及，詹姓「模範飼主」已施打10年以上狂犬病疫苗，2023年獲「金飯碗」表揚，不僅附上照片，他還在受訪時曾說，寶貝柯基已是家庭的一員，不僅會為牠刷牙保護口腔健康，還親自下廚把關飲食排除可能的過敏源。

詹姓男子獲獎時，曾抱柯基犬開心合照，如今卻涉嫌虐狗，畫面格外諷刺。（圖／翻攝自新北市政府官網）

未料，近日傳出涉嫌虐待愛犬「秋刀魚」事後甚至把影片PO網嗆送養，不然就安樂死。影片瞬間引起網友炸鍋，群起留言撻伐，事件持續延燒，就連他經營的飲料店也被洗版一星負評，總公司也急發聲明滅火。

案件持續延燒，新北市府將原先官網表揚的新聞悄悄下架，經動保處確認，詹男已搬到台北，後續裁罰將交由台北市動保處處理，同時已撤銷模範飼主。

