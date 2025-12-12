諷刺！曾獲「模範飼主」手搖店老闆暴打飆罵15歲老柯基 動保處出手了

對柯基犬暴打飆罵的詹男竟曾榮獲新北市模範飼主，相當諷刺。（翻攝自新北市府／Threads）

社群平台Threads昨（11日）晚間瘋傳一段影片，只見一名男子對著一隻有了年紀的柯基犬不斷飆罵、丟東西，還拿著棍棒揮打，甚至嗆要把狗送去安樂死。影片曝光引爆網友怒火，眾人肉搜出男子的真實身分，不僅是一間連鎖手搖飲的加盟主，2023年更獲得新北市「模範飼主」的封號，相當諷刺。

為何暴打狗狗？ 疑似亂尿尿讓飼主氣炸嗆去死

根據Threads上網友備份的影片，一隻已經15歲的柯基犬在角落被男飼主丟東西飆罵「去死」，疑似不滿牠亂尿尿，還拿一根棍棒對牠又打又踹，狗狗本能反應試圖用嘴反擊，但還是害怕地縮在角落。男飼主自己把影片放上網，還說「誰要養？送他，不然我就把它安樂死。」

詹男對柯基犬暴打飆罵，引發公憤。（翻攝自Threads）

虐狗人是誰？ 竟還獲頒新北市模範飼主

影片曝光引發眾人撻伐，紛紛開始肉搜出男飼主的身分，根據其臉書資訊挖出他是台北市一家連鎖手搖飲「茶聚」的加盟店負責人詹姓男子，立委郭昱晴更指出：「我知道他的飲料店在哪，曾經看過有柯基在他的店裡，應該就是這可憐的孩子」，承諾會協助處理。茶聚加盟總部總經理吳致宏緊急發聲強調暴力零容忍，宣布即刻暫停涉事加盟主的所有品牌使用權限，並依照加盟契約啟動違規調查程序。

不僅如此，更有網友發現，詹男因為飼養狗狗年齡達10歲以上，且無間斷每年帶寵物前往動物醫院施打狂犬病疫苗，2023年獲得新北市副市長劉和然頒發的「金飯碗」，以模範飼主身分被表揚！

對柯基犬暴打飆罵的詹男（紅圈處）曾在2023年榮獲新北市模範飼主。（翻攝自新北市動保處）

狗狗下一步怎麼辦？ 北市動保處出手了

對此台北市動保處動物救援代理隊長陳瑞濱回應表示，今（12日）凌晨接獲檢舉後，初步掌握該隻柯基犬已由飼主的友人在昨晚帶離，並安置於寵物旅館，目前安全。動保處會派員前往帶回並送醫檢查是否受傷。

據悉，該柯基犬動物登記證為15歲，是否有失智情況有待獸醫檢查確認，動保處將連繫詹姓飼主陳述意見，並確認狗狗是否受傷，將依違反《動物保護法》虐待傷害犬隻從重從速處理，若飼主不適合飼養也將安排安置。

