諷刺ICE 教會布置聖嬰綁束帶、聖母戴防毒面具

川普政府移民大執法，光是9月在伊利諾州和麻州就有至少2000人被捕。隨著聖誕節來臨，各地教會的聖嬰誕生場景布置竟然出現束帶、防毒面具等道具，藉此表達對移民暨海關執法局(ICE)執法過當的不滿，卻也引發保守派教友反彈。

據美聯社報導，伊州艾文斯頓鎮(Evanston)湖街教堂(Lake Street Church)的馬槽場景，只見褐色皮膚的聖嬰裹著銀色保溫毯，兩手被束帶綁著，一旁的聖母瑪利亞塑像則戴著塑膠防毒面具，兩側則是身穿印有「ICE」字樣的羅馬士兵。

芝加哥另一處教堂的聖誕布景掛著牌子寫道：「由於ICE在我們社區活動，聖家(Holy Family)躲起來了。」千哩之外麻州戴德姆市(Dedham)的聖蘇珊娜教堂(St. Susanna Parish)聖誕布景，馬槽中不見聖嬰，只有一張手寫告示：「ICE到此一遊。」

每逢聖誕節，基督教會和信徒都會布置聖嬰誕生以及三王來朝的場景，今年因為ICE執法過當引發民怨，教友索性藉此表達無聲的抗議。湖街教堂主任牧師伍爾夫(Michael Woolf)指出：「對教會來說，聖誕節是『我們可以在草坪上擺放公共藝術並藉機表達想法』的時刻。」

埃文斯頓(Evanston)聯合衛理公會(United Methodist)教堂副牧師韋斯特菲爾德(Jillian Westerfield)強調：「我們只想反映社區正在經歷的現實。」於ICE在伊州執法行動波及無辜民眾，許多學生因目睹鄰居與老師被捕而飽受驚嚇，

這種無聲抗議也獲得前天主教學校教師葛里格(Steve Grieger)全力支持：「如果我們遵循耶穌教誨，那麼我們就會認知ICE突襲行動以及所有這些可怕的事，完全違背耶穌教誨。」

但反對者認為此舉褻瀆基督，波士頓總主教亨寧(Richard Henning)下令拆除，教區發言人強調：「天主子民有權期望來到教堂，會遇到真正祈禱和禮拜天主教的機會，而非分裂性的政治宣傳。」

