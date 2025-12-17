諷卓榮泰「拿西裝換破內褲」 沈富雄看「倒閣說」：沒人敢用還寫在憲法

立法院日前否決《財政收支劃分法》覆議案後，總統府與行政院隨即拍板決定「不副署、不公布」，創下憲政首例，外界解讀，執政黨此舉形同對在野黨逼戰，甚至有不少綠營人士放話，藍白若不滿就提倒閣。對此，前立委沈富雄直言，「賴總統不要賭這個，這次如果再輸一次，不是不好看，2028就沒了。」

沈富雄今（17）日接受《風傳媒》節目《下班瀚你聊》專訪指出，當前政局的混亂，正好印證他28年前的一句話：「一件西裝換三條破內褲。」他解釋，所謂的「破內褲」，就如同現在綠營常對藍營說「不高興就倒閣」，但國會不敢，這叫不對稱的代價，因為把閣揆拿下來，總統可以隨便再任命一個，也可以重新任命卓榮泰，沒有規定不可以，但113位立法院委員通通都要下台。

沈富雄續指，部分藍委們才剛經歷過大罷免，等同重選過一次，沒多久又要再選一次，這不合算，所以把這種不合算、不會執行的國會跟行政院互相制衡的方法寫進憲法，這個沒有用，所以才形容是「拿西裝換破內褲」。

沈富雄也引述憲法第37條之二表示，覆議時，如經全體立法委員2分之1以上決議維持原案，行政院院長「應即接受」該決議。他質疑，裡頭有沒有隱含或建議說除了「應即接受」以外，有沒有第二條路？

左為總統賴清德、右為行政院長卓榮泰。（資料照，柯承惠攝）

大罷免大失敗 沈富雄警告賴清德：再輸一次，2028就沒了

沈富雄直言，無論是綠委、卓榮泰或總統，現在一天到晚對在野黨喊「不滿就倒閣」，但國民黨再笨也沒有那麼笨，倒閣的結果，卓榮泰下來了，他可以解散國會，國會議員對他們來講剛剛經過大罷免等於重選一次，現在馬上又要重選一次，這不對稱的代價，他們不會接受。

沈富雄提到，現在如果藍委把卓榮泰罷免掉，卓榮泰可以解散國會，這個就是「破內褲」，所以沒有人敢用的東西還寫在憲法裡面，這就是為什麼現在僵在那邊。沈富雄再次重申，「應即接受」四個字，沒有第二個空間。

最後，沈富雄語帶諷刺地表示，大罷免投票前，誰能想到最後會是「32：0」的結果？看每一個人信心滿滿的嘴臉，再調出來看看很好笑的，「我覺得賴總統不要賭這個，這次如果再輸一次不是不好看，2028就沒了。」

