諷吳怡農「Bubble Boy」 楊智伃：像空心菜一樣一場空

壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農積極向民進黨爭取獲提名參選台北市長，並評論現任台北市長蔣萬安是「nice guy」，讓現在的台北市變得被動、消極。國民黨前發言人楊智伃今（25日）則反嗆，吳怡農本人更像 「Bubble Boy」，講話氛圍像泡泡，乍看夢幻繽紛、戳一下就破。

吳怡農昨接受專訪稱，蔣萬安是一個「nice guy」，他對蔣萬安的人格沒有任何意見或批評，但「nice guy」不夠，台北市需要一個為大家解決問題的人，不是一個做4年後希望安全下莊，連任後朝另一個目標邁向的政治人物。

廣告 廣告

楊智伃則認為，台北市在蔣市府帶領的這幾年持續履行承諾，推動：包含交通改革、都更、文化經濟與教育福利全方面的政策實踐，每一項都有明確進度、有具體執行、有法規跟行政判斷。

楊智伃反批，吳怡農4年前、4年後始終如一，拿不出任何具體政策來做評論。以輝達進駐案為例，台北市政府面對新壽解約、重新盤點基地、與企業協商到正式簽約，整個過程蔣萬安與市府團隊展現了策略、負責任的決心與魄力，請問吳怡農有提出任何更具建設性的意見？有端出完整方案？ 有展示對市政的理解？完全看不見。

楊智伃更嗆稱，吳怡農其實真的很努力，這點大家都看得見。但問題是，努力不等於內容，努力不代表吳怡農有提出政策。吳怡農長期以來，政治上主打「小英牌」，政策上卻像空心菜一樣一場空，批評別人時沒有具體內容，自己講話更是全憑情緒與氛圍。吳怡農說蔣萬安是「nice guy」，可實際上吳怡農本人更像 「Bubble Boy」講話氛圍像泡泡，乍看夢幻繽紛、戳一下就破。

另就吳怡農日前卻向民進黨內開砲稱， 「如果這些操盤手真的這麼會選，大罷免不會有這樣的結果。」楊智伃也抨擊，這句話確實說中民進黨與社會脫節的痛點，然而，最諷刺的是，吳怡農自己也從來沒有真正醒悟。

楊智伃表示，回顧大罷免過程，吳怡農還現身罷免國民黨立委王鴻薇的場子力挺大罷免，當時的吳怡農說：「大罷免這是對所以政治人物的警告。」請問，哪一個吳怡農才是真心的？還是又是只靠感覺在說話？

查看原文

更多Newtalk新聞報導

斥資35億整治鹿港溪被糟蹋！12天第8包垃圾 縣府震怒要逮人

爭取選對會徵召提名 吳怡農臉書發文：請支持我參選台北市長