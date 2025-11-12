諷國民黨多數人「假統一」律師：共產黨「直營店」鄭麗文搞真統一，那些人尷尬了

律師林智群指出，國民黨大部份人都是「假統一」，現在鄭麗文要搞真統一，那些人臉上都是三條線。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文日前出席「五〇代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」追思共諜吳石人，引發爭議，國民黨回應，鄭麗文明確提及吳石並非政治犯，要紀念的政治受難者是那些為了自己的政治信仰、理念而犧牲的人。對此，律師林智群今（12）日直言，國民黨大部份人都是「假統一」，鄭麗文上台後，國民黨那些人開始尷尬了。

林智群在臉書發文表示，國民黨從上到下，大部份人都是「假統一」，反正有民進黨扮黑臉，阻止統一，「他們裝模作樣假裝支持統一，順便在中國拿一點統一紅利，不好嗎？」

廣告 廣告

「共產黨不是白癡，被蹭久了，終於醒過來了」，林智群嘲諷，既然代理人（加盟店）不好用，就改成「直營店」，派店長過去，直言「現在鄭麗文要搞真統一，那些人臉上都是三條線」。

對此，網友紛紛留言狠酸「假統一的都被打成綠營側翼了！」、「真統一對國民黨來說也很有利啊：再也不必選舉就可以永遠統治台灣了」、「假玩火。現在真的火燒上來了才知道熱？」、「直營就撈不到了」、「原廠來了代理商還能賺價差嗎？」、「民進黨把路走寬了，國民黨卻掉進自己死胡同」，也有網友直言「我不覺得他們假統一」、「國民黨整黨早就被統了才會選出共產黨人當主席 那些有三條線的都只是演戲吧」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

藍酸蕭美琴IPAC演說借場地 周軒：追思共諜卻噤聲 恨民進黨恨到把祖宗牌位都丟了

藍大老私下談話曝 轟黃國昌「胎哥生的」吳靜怡：民眾黨版圖髮際線不斷往後退