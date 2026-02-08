諷對手「家樂福上班十年」被罵翻！周曉芸急道歉：是引用他的自述

記者李鴻典／台北報導

民眾黨新北市議員初選，被視為民眾黨主席黃國昌人馬的周曉芸，敗給對手陳彥廷後受訪時竟表示「沒人知道陳先生是誰」，更指對方「大學畢業後找不到工作，在家樂福上班十年」，引發議論，周曉芸發出聲明致歉，「陳先生在家樂福服務十年的毅力，正是台灣勞工腳踏實地的縮影」。

民眾黨三蘆初選、黃國昌子弟兵周曉芸輸給對手（圖／翻攝自周曉芸臉書）

周曉芸表示，針對媒體報導她在受訪時，因提及同黨參選人陳先生「家樂福工作」一事，引發了大眾的討論，甚至被解讀為對特定職業的歧視。對此，她認為有必要完整還原當時的對話脈絡，並針對造成的不佳觀感致歉。

廣告 廣告

周曉芸稱，在受訪過程中，她所提及關於陳先生的求職經歷，實則是引用自陳先生本人在初選過程中的自述。陳先生曾提及，他在台大畢業後，因苦尋相關背景的工作無果，選擇進入家樂福工作，且一做就是十年。「當時我的發言原意，是因記者詢問是不是蘆洲某陳姓醫師，我還原事實原貌為當事人澄清」。

周曉芸說，然而，由於她在受訪時的表達不夠精確，同時遺憾未完整前因後果，導致這段話被片面解讀為她個人對陳先生工作能力的否定，甚至衍生出「歧視賣場工作」的誤會，這絕非她的原話本意。

「在此，我要向社會各界致上最深的歉意，並鄭重澄清：職業不分貴賤，每一位在崗位上兢兢業業、付出辛勤的工作者，都值得最高的敬意 ，這是我一直以來的價值主張。陳先生在家樂福服務十年的毅力，正是台灣勞工腳踏實地的縮影」。

「因此也懇請各界給予陳先生一點個人空間，這件事不應影響他個人生活，或使得周遭同姓名的人受影響，由衷感謝各界的指教與建議，曉芸會謹記在心，繼續在服務的道路上堅持初衷，一路向前」。

更多三立新聞網報導

黃國昌子弟兵諷對手「家樂福上班」！她怒：服務過的客人比你的選民多

黃國昌人馬初選輸！諷對手「家樂福上班」 吳靜怡：得罪全台灣超市員工

輸不起？黃國昌子弟兵初選落敗 諷對手「沒人認識、在家樂福上班」

金釵初選敗給路人甲！黃國昌喊「昨天很忙」 掃街秒被嗆：傅崐萁憑什麼

