諷川普「演講很糟」 加州州長紐森 達沃斯論壇對話被取消

表態選舉總統的加州州長紐森(後)21日到瑞士達沃斯亮相，增加爆光度。圖為前排出席的美國官方代表：白宮幕僚長威爾斯、財長貝森特及國務卿魯比歐。(路透)

在瑞士達沃斯參加世界經濟論壇的民主黨籍加州州長紐森(Gavin Newsom)，原定21日在「美國之家」(USA House)，出席「財富」雜誌(Fortune)舉行的對話活動，但在最後一刻遭取消。

美國之家是首次獲美國政府認可，作為在達沃斯的美國官方總部，原定邀請紐森參與「財富」雜誌舉行的對話，向國際政經領袖、菁英們講述自己的政策理念。但活動主辦者在對話前11小時，通知紐森辦公室，決定不邀請任何美國官員參加這場對話。

政治新聞網站POLITICO報導，紐森批評是國務院打壓所致，認為「美國之家」屈服於國務院的政治壓力。主辦者予以否認，同時強調紐森仍然受到歡迎。

但事件反映美國內部在世界菁英面前上演的政治角力。紐森過去多次參加達沃斯世界經濟論壇，目前是2028年大選的民主黨總統熱門人選，原先期望在今年論壇上，向外界闡述自己的政經政策。

紐森計畫藉論壇及對話，抨擊川普政府濫用權力，並將加州及自己塑造是歐洲盟友的更佳夥伴。

福斯新聞報導，紐森20日向記者談到格陵蘭島問題說，敦促歐洲「要有骨氣」，暗諷「人們就這樣屈服了，我真該帶一堆護膝來」。紐森經常嘲諷那些討好川普的美國政客應該戴上護膝，以便更容易「跪低」。

紐森暗示川普「把人們當傻瓜耍弄」，並以暴龍比喻川普，「要不跟他交配、要不被他吞掉」。

川普21日發表演說後，紐森在X平台上回應，「座位不錯，演講很糟」，並分享了一張照片，照片中他坐在白宮幕僚長威爾斯、國務卿魯比歐以及其他政府高層官員後方。

白宮官員對此也毫不示弱全力還擊，財長貝森特21日在論壇上嘲諷紐森，稱紐森「可能是唯一一個，比(前副總統)賀錦麗更不懂經濟的加州人」；同時警告說，川普政府「即將進駐加州」打擊詐欺行為。

貝森特也暗示知道紐森遭取消參加對話，「聽說他獲邀演講，但他不打算講了，因為他的經濟政策帶來了什麼？人口外流、巨額預算赤字、以及全美最多的無家可歸人口」。

