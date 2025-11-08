諷拜登多年！川普「打盹照瘋傳」紐森開酸：瞌睡唐回來了 網笑翻：報應來得太快

川普在白宮聽取醫師奧茲發言時疑似「閉眼片刻」，加州州長紐森抓準時機開酸「瞌睡唐回來了！」，掀全網狂笑。（翻攝自X/GovPressOffice）

開酸神回擊！美國總統川普（Donald Trump）近日在白宮舉行減肥藥相關記者會時，疑似「閉眼養神」的畫面被拍下。加州州長紐森（Gavin Newsom）立刻在X平台上嘲諷回擊，PO出照片並寫下：「瞌睡唐回來了！（Dozy Don is back!）」

這句話直接模仿川普過去諷刺拜登的「Sleepy Joe（瞌睡喬）」綽號，讓網友笑稱：「報應來得又快又準！」

減肥藥記者會突變「意外現場」 醫療主管倒地昏迷

這場記者會原本是川普宣布美國民眾將能更容易取得減肥藥的新政策，邀請多名專家發言。然而就在諾和諾德（Novo Nordisk）醫療主管芬德雷（Gordon Findlay）上台談論藥物助眠效果時，突然臉色慘白、倒地昏迷。

現場一度混亂，醫師立刻上前搶救，白宮隨後表示芬德雷「已無大礙」；就在此時，鏡頭捕捉到川普似乎也閉上眼睛「休息片刻」的畫面，紐森轉發後，網路瞬間炸鍋。

「當年笑拜登，今天換自己」 白宮打瞌睡照掀網戰

白宮前新聞祕書、現任MSNBC主持人普薩基（Jen Psaki）也加入戰局，語帶諷刺地說：「當總統在白宮聽衛生官員講老年癡呆、肥胖和睡眠不足時打瞌睡，真是太具有諷刺意味。」不少網友留言：「這下真的Sleepy Don了」「報應比推文還快」。

攝影師抓包瞬間 川普「閉眼片刻」成全球笑話

有趣的是，川普過去曾多次以「瞌睡喬」嘲諷拜登在公開場合打盹，如今角色反轉，照片被網友瘋傳製成迷因圖，話題一夕爆紅。

白宮幕僚爆料：川普幾乎不睡！凌晨打電話是常態

前司法部長邦迪（Pam Bondi）曾透露，白宮團隊「幾乎無法掌握川普的作息」，直言：「我們誰也不知道他什麼時候睡覺，他一直在工作。」

副總統范斯（JD Vance）也補充，「他常在凌晨2、3點打電話，隔天6點又再來電，我們都懷疑他到底有沒有睡過覺。」

不過即便如此，這張「瞌睡照」仍讓不少人調侃：「也許這次他真的該睡一下了。」

