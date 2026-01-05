諷林宜瑾撤《兩國條例》 楊智伃：怕賴清德成下一個馬杜洛

國民黨前發言人楊智伃（圖中）、鄧凱勛（圖左）諷刺民進黨立委林宜瑾提案修正《兩岸人民關係條例》，不到3天就撤案。 圖：黃建豪/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 民進黨立委林宜瑾日前提案修正《兩岸人民關係條例》，擬更名為《台灣與中華人民共和國人民關係條例》。但國民黨立委羅智強、洪孟楷今（5日）先後證實，林宜瑾今已提出撤案。國民黨前發言人楊智伃則諷刺，這次撤案就像一巴掌搧下去，總統賴清德的臉，真的腫得不輕。國民黨前發言人鄧凱勛也指，這證明民進黨口中的「愛台灣」與「抗中保台」，不過是喊得震天嘎響的騙票口號。



根據林宜瑾提出，並由超過20名民進黨立委連署的《兩岸人民關係條例》草案版本，提出法案名稱改為《台灣與中華人民共和國人民關係條例》，並刪除條例中「國家統一前」字眼及以「地區」稱兩國領土，確立台灣與中華人民共和國的國與國關係 ，並刪除條文中的「國家統一前」及「地區」等相關文字。

廣告 廣告

林宜瑾日前受訪指，台灣、中國一邊一國不是句口號，兩岸分屬兩國這個概念本身，就是國際級的基本常識。她已完成了修法連署，希望透過法律明定，台灣與中華人民共和國間對等的國與國關係。

但事隔3日，就被證實已經撤案後。楊智伃表示，身為賴清德的子弟兵，林宜瑾提出《兩國條例》，從頭到尾不過就是照抄賴清德一貫的政治語言，包裝成一部激進｢台獨」法案，目的就是要再一次操作「抗中保台」，刻意製造兩岸風險，逼在野黨反對，然後順手扣上「紅帽子」，換取26年選舉紅利。

楊智伃表示，可惜，這一次，藍營根本懶得當綠營的煞車皮，沒有人要理會這種千篇一律、打假球式的「台獨」法案。結果呢？原本高舉價值大旗、義憤填膺、壯士斷腕的姿態，現在怎麼突然之間就撤案了？請問是在怕什麼？是終於發現，賴清德這套言論早就嚴重背離民意？還是府院高層突然警覺，繼續這樣玩下去，賴清德會不會成為下一個馬杜洛（委內瑞拉總統）？

國民黨前發言人鄧凱勛也諷刺，這場鬧劇堪稱是民進黨執導，林宜瑾出演的憲政方唐鏡「我進來了、我又出去了」，在提案與撤案之間反覆橫跳，視國會殿堂如兒戲，視憲政體制如無物。然而，這齣鬧劇，恰恰揭穿了民進黨長期以來的政治謊言。

鄧凱勛表示，民進黨習慣挑戰憲政紅線，認為國民黨為了國家穩定會當「煞車皮」，且只要國民黨一擋，就能轉身向支持者販賣亡國感，空手套白狼賺取政治紅利。然而，這次國民黨選擇把門打開，表明不再阻擋，要民進黨自己面對後果時，民進黨卻立刻怯戰、縮手，這證明民進黨口中的「愛台灣」與「抗中保台」，不過是喊得震天嘎響的騙票口號。

鄧凱勛表示，林宜瑾的撤案，把民進黨的投機完全展示在國人面前。呼籲民進黨有種提案挑戰憲法架構，就要有勇氣承擔政治後果，這種把國家安全當籌碼，會贏就賭、怕輸就跑的做法，著實是醜態與糗態百出。請民進黨立刻停止這種「方唐鏡式」的政治操作，不要再把中華民國的未來，當成大型票騙實驗場。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

深受賴清德欣賞！民進黨擬7日徵召「牙醫榜首」温世政戰南投縣長

林宜瑾提修兩岸條例刪「國家統一前」 鄭麗文質疑賴清德授意「玩兩手」？