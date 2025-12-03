諷柯志恩首波看板主軸 尹立聯手張博洋反詐：「這柯」跟「這顆」沒什麼兩樣！

昔罷韓行動成員尹立(左)與張博洋(右)，在柯志恩看板旁加掛印有「光頭」剪影的看板，直指「這柯跟這顆沒什麼兩樣」，號召市民向女版韓國瑜說NO。 圖：尹立競選團隊/提供

[Newtalk新聞] 2026地方九合一選舉進入一年倒數，國民黨市長參選人柯志恩首波看板主軸「這柯不一樣」引起昔罷韓行動成員不滿，左營楠梓區市議員擬參選人尹立與現任三民區無黨籍市議員張博洋聯手打空戰，今(3)日鎖定柯志恩看板旁，加掛印有神似前高雄市長韓國瑜招牌「光頭」剪影的看板，直指「這柯跟這顆沒什麼兩樣」，呼籲高雄人看清國民黨真面目，向女版韓國瑜說NO，市民一同反詐騙。

曾發起「Wecare高雄」並推動罷韓成功的前高雄市文化局長尹立表示，過去韓國瑜利用華美的發大財、愛情摩天輪、南海挖石油等話術欺騙高雄人，而高雄花了很大的力氣讓城市重回正軌。然而，柯志恩近期的言行逐漸向國民黨內極端派靠攏，不論是財劃法中對高雄的不公平保持沉默、與鄭麗文等人頻頻唱和，或是對高雄建設缺乏具體承諾，都讓人清楚看見「熟悉的影子」。

尹立指出，柯志恩近幾日搭乘輕軌一派自若旅遊、拍美照，無視當年韓國瑜與國民黨民代大力阻礙高雄發展的情景，尹立認為，未來的高雄市長應該要有城市願景，而不是只會看風景，而柯志恩在關鍵議題上的態度，和韓國瑜如出一轍，他們掛這塊看板就是要提醒市民，「這柯」其實跟「這顆」曾經傷害高雄的光頭，本質上沒什麼兩樣，投給柯志恩，不只是投給一個候選人，而是讓那個只會喊口號、製造對立、隨時會落跑的國民黨舊勢力班師回朝。

張博洋說，韓國瑜執政停擺輕軌建設，柯志恩參選市長搭輕軌打卡裝親民；國民黨在中央一再推動劣質版財劃法，柯志恩跑行程厚臉皮宣傳自己幫高雄爭取更多經費，卻不提國民黨版本將加大南北落差對高雄不公，這種表裡不一，中央下毒手、地方卻握手的行為簡直就是赤裸裸的詐騙。

張博洋表示，最近國民黨主席鄭麗文提到柯志恩時曾說「柯志恩後面不只是鄭麗文，更是整個國民黨團隊」，希望高雄人可以了解，鄭麗文所說的團隊，就是在中央亂砍預算扯高雄後腿的團隊，就是當年全黨掩護韓國瑜落跑的團隊，這些人既然是柯志恩的靠山，那「這柯」真的跟「這顆」沒什麼不一樣。

尹立(左)表示投給柯志恩，會讓國民黨舊勢力班師回朝，張博洋(右)強調當年全黨掩護韓國瑜落跑的團隊，就是柯志恩的靠山，「這柯」真的跟「這顆」沒什麼不一樣。 圖：尹立競選團隊/提供